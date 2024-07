Al casi seguro retorno de Charles Aránguiz a Universidad de Chile, muchos han reaccionado al respecto. Algunos, felices por ver nuevamente al Príncipe con la azul puesta, mientras que otros con ciertos temores.

Inquietudes que asoman puntualmente por el estado físico del todavía jugador del Inter de Porto Alegre, quien desde fines de junio que no juega por los gauchos.

Debate que se traspasó a la pantalla y fue en ESPN F90 donde dos panelistas encendieron el momento, donde cada uno expuso sus razones para creer que Aránguiz sí aportará en la U. Fue Diego Rivarola y Sebastián Esnaola quienes prendieron fuego, lo revisamos.

Aquí el duelo Rivarola vs Esnaola

El también comentarista en Radio Cooperativa planteó su mayor preocupación. “Me preocupa el aspecto físico”, dijo el comunicador a lo que el ex atacante laico replicó.

“Bueno, decían lo mismo de Marcelo Díaz y les guste o no les guste, terminó siendo el mejor mediocampista del primer semestre”, argumentó el recordado Goku.

“¿Y cómo jugó el domingo pasado?”, respondió Esnaola, quien tuvo que aceptar que el ex Santiago Morning volviese a justificar, “está bien, pero te guste o no te guste”, dijo Rivarola.

No contento con eso, el periodista exclamó, “yo tomo mis recaudos desde el punto de vista físico. Fue lo mismo que pasó ante la llegada de Vidal a Colo Colo. Desde la categoría no tengo duda que Charles Aránguiz la requetecontrarompa acá, si eso no está en discusión, el tema es cuánto lo va a acompañar el físico”, se mostró un tanto urgido por el Príncipe.

Rivarola volvió a atacar con un “no se busca el 100% de rendimiento, a ti te puede preocupar, pero mejor no lo traigamos”, expresó el ex delantero, pero que escuchó el válido argumento de su interlocutor, “por algo lo estoy planteando, porque me preocupa”, expresó Esnaola.

Regreso de Aránguiz a la U genera debate televisivo (Archivo)

Así fue el cierre de la discusión

Ya sobre el final de dos minutos muy especiales en la pantalla, el ídolo universitario reaccionó. “Tu eres dirigente, ¿No lo traes?”, consultó el recordado número 7.

“Yo creo que en este mercado, la U tenía otras prioridades”, fue la tajante respuesta del comunicador.

Rivarola no aceptó esos dichos y fue por más. “Pero cuando tienes en la mesa a un jugador como Charles Aránguiz no puede no ser prioridad”, sentenció el oriundo de Mendoza.

El periodista quiso poner en la mesa sus fundamentos por el cual la U debió ir por otro jugador. “¿Qué prefieres tú? ¿A Charles Aránguiz o un delantero que viene haciendo goles desde hace dos años?”, consultó Esnaola.

“A los dos”, fue la respuesta de Diego Rivarola cerrando así, el round televisivo. Ahora, ¿Es buen refuerzo Charles Aránguiz en la U? Ustedes juzguen.