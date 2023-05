Luego de la abrupta salida deLuis Mena de la banca de Colo Colo Femenino para asumir la banca de la Selección Chilena Femenina, varios nombres comienzan a tomar fuerza entre la dirigencia para reemplazar al multicampeón albo, uno de ellos es José Letelier.

El exfutbolista se encuentra sin club tras comandar por extensos siete años a la Roja Femenina y su destacado palmarés (10 títulos a nivel nacional y campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo Femenino en 2012) lo hacen correr con ventaja para dirigir a las Albas.

Santibáñez se fue en picada en contra de Letelier | FOTO: Andres Pina/Photosport

Lo cierto es que la reconocida diputada e hincha acérrima del Cacique, Marisela Santibáñez, no se quedó callada y en su cuenta de Twitter alzó la voz sobre esta posibilidad.

“Me cuesta entender como Colo Colo sigue sin comprender lo primordial. Las últimas decisiones de la institución resultan incomprensibles, ahora se tiene casi cerrada la contratación para Colo Colo Femenino, del ex DT de la Selección de fútbol femenino José Letelier, categóricamente denunciado por sus jugadoras, de tener conductas indebidas y por acoso, denuncias de las que fue absuelto por la misma ANFP”

“Las denunciantes fueron representadas por la Anjuff y por el Sifup y no se aportaron pruebas, solo por el miedo de las futbolistas de perder su lugar en la selección femenina”, agregó.

Por último, la ex contertulia del programa Show de Goles de TNT Sports dejó en claro que “en estos momentos de máxima frustración por el poco respeto y la falta de compromiso, solo me queda reafirmar mi compromiso para seguir alzando la voz y no ser complice de estas malas decisiones”.