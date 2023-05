La vuelta de Jordhy Thompson a los entrenamientos con Colo Colo con posterior aparición en el partido ante Curicó Unido sigue dejando coletazos en los albos y esta vez fue una jugadora del plantel femenino quien levantó la voz y arremetió sin piedad contra la institución y el jugador.

Se trata de Michelle Olivares, quien se volcó a sus Redes Sociales para criticar la decisión que se tomó con el canterano albo y echó al agua a Jordhy asegurando que no ha cambiado sus actitudes y, peor aún, las sigue repitiendo.

“Qué pena que la justicia la maneje el dinero. Que el club ponga por encima un interés común avalando cualquier tipo de conducta anti deportiva, dejando de lado los valores más importantes y que con tanta destreza mostraba David Arellano. Qué vergüenza”, dijo la jugadora.

El descargo de Michelle Olivares en Instagram. | Foto: instagram

Entrando en materia de violencia de género, Olivares aseguró que “Siempre se pregunta el por qué las víctimas no salen de la relación tóxica al primer o segundo acto de violencia, el por qué no denuncian, el por qué no piden ayuda. Bueno, la respuesta la tienen aquí, esto fue público donde el agresor es jugador de nuestro club, jugador de Colo-Colo. Y ha quedado impune”.

El grueso calibre, eso sí, vino al final donde acusó a Thompson de seguir en las mismas andanzas: “Se habla de la reinserción social, han pasado dos meses de supuesta terapia, en el proceso se le ha visto saliendo a fiestas y teniendo conductas agresivas. Aún así se le da el alta por arte de magia”.

La polémica en torno al jugador albo seguirá, pero, de momento, Jordhy Thompson fue citado al compromiso frente a Monagas de Venezuela y es probable que vea minutos en tierras llaneras por Copa Libertadores de América.