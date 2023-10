Sin duda, que una dura lesión afecta en demasía a un futbolista, a un deportista en sí. Y más aún, cuando se viven instantes decisivos en una respectiva competencia.

Eso pasa en la Región del Maule, en específico con el cuadro de Provincial Curicó Unido, luego dela compleja situación deportiva que aqueja al cuadro albirrojo con el tema del descenso, donde les restan pocos partidos para lograr la salvación.

El afectado en esta situación es el lateral izquierdo del cuadro que dirige Miguel Augusto Riffo, el ex Colo Colo, Ronald De La Fuente, quien durante este lunes fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla terminando así, su año futbolístico y no podrá estar acompañando al equipo en aquellos duelos decisivos para mantenerse en Primera División.

Las sentidas palabras de De La Fuente

A través de una publicación en su cuenta en Instagram, el futbolista lamentó lo sucedido y con sentidas palabras, reconoce que no podrá estar en los partidos finales con el Curi.

“No han sido días fáciles para mi, aparte del dolor físico durante estos últimos días, hay un dolor grande en mi corazón al saber que no podré seguir luchando dentro de la cancha junto a mis compañeros en esta difícil situación que atraviesa Curicó Unido”, expresó el jugador.

Ahondando en aquello, reconoce que fue un año complejo, donde dio más en relación a sus capacidades, pero era inevitable tener que pasar por esta situación y ahora, solo queda apoyar.

“Es triste y difícil asumir esto, aún más cuando nunca me había tocado una operación. A pesar de esto, siento tranquilidad por que durante este año aguante mucho dolor, infiltración, etc, por el deseo de poder estar dentro de la cancha entregando todo por mi Curi querido. Esta vez el cuerpo me pide una pausa a gritos y aunque no se la quiero dar, toca resignarse“, indicó el ex futbolista albo.

En el cierre, agradeció la ayuda de sus cercanos para llevar este difícil momento en lo físico y en lo deportivo, con su actual club. “Para finalizar agradezco a quienes me han escrito manifestándome su apoyo. A mis amigos, vecinos, compañeros, familiares, y todos quienes se han tomado un minuto para enviarme sus mejores vibras”, concluyó De La Fuente.

¿Cuál es el próximo partido de Curicó Unido en el Campeonato Nacional?

Cuesta arriba está la situación para los maulinos, quienes tendrán que jugarse el todo por el todo en estas cuatro jornadas finales para que termine el Campeonato Nacional.

Curicó Unido por la fecha 27, visitará a Everton el domingo 12 de noviembre a las 15 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.