Eddio Inostroza aconseja a Emiliano Amor por su presente en Colo Colo: "No le hace bien extender su inquietud"

Emiliano Amor sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo. El defensor de Colo Colo fue operado en España e inició un proceso de rehabilitación que ya lo tiene de alta médica. De hecho, entrena con el equipo en las prácticas que dirige Gustavo Quinteros, ha sumado minutos en los amistosos a puertas cerradas y fue inscrito para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023.

El periodista Rodrigo López en DSports informó que el futbolista se siente en condiciones de volver a las canchas. Sin embargo, no lo están citando, por lo que se está generando una inquetud en el zaguero central.

Yeyo Inostroza, exjugador de Colo Colo y ayudante de Mirko Jozic en la Copa Libertadores 1991, analizó el presente el jugador trasandino. “En un momento determinado van a tener que hacerlo jugar”, comentó en diálogo con Bolavip Chile.

El histórico asistente siente que el jugador debe empezar a jugar en los encuentros de forastero. “Ideal sería que jugara de visita, más que sentir la presión acá de local, que es necesario jugar bien, cometer las menos fallas posibles y ojalá ni Dios lo quiera se vaya a resentir por cualquier motivo, una contractura u otra cosa”.

Eddio Inostroza le pide paciencia a Emiliano Amor en Colo Colo

Don Yeyo considera que Amor es más que Maximiliano Falcón y Ramiro González, pero enfatiza en que no es bueno que muestre su inquietud. “Va a tener que tener un poquito de paciencia. Creo que no le hace bien extender su inquetud o su preocupación o su queja pública. Son mensajes que llegan allá, no le hace bien”.

Emiliano Amor trabaja para volver a sumar minutos oficiales con el primer equipo de Colo Colo (Foto: Photosport)

El campeón continental sugiere que el futbolista no tiene que bajar los brazos. “Debe seguir trabajando, provocar cercanía dentro de los espacios correspondientes con el cuerpo técnico, con el profe y para hacerles ver que se encuentra bien. Que siga metiéndole”, finalizó.