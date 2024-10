Ayer Colo Colo hizo la tarea en su visita a Huachipato, donde venció por 2-1 y quedó a un punto del líder Universidad de Chile.

El Cacique aún debe un partido por el Campeonato Nacional 2024, por lo que sigue dependiente de sí mismo para ser campeón.

Pero en el entorno albo no todos están muy conformes con los últimos resultados del equipo que dirige Jorge Almirón, que gana con los justo.

Uno de los históricos que sacó la voz es Eddio Inostroza, exfutbolista, entrenador y formador que dejó huella en Macul, que en diálogo con BOLAVIP se refirió a la forma de ganar del cuadro popular.

“Exactamente, es precisa la frase, cumple con la tarea. Y yo me encuentro en el partido con la situación especial de estar con dos equipos que significaron mucho en mi vida, que fue Huachipato que me largó al fútbol, y está en una posición muy peligrosa en el fondo de la tabla, y Colo Colo que está próximo y con hartas posibilidades de salir campeón. Pero de todas maneras los triunfos hay que celebrarlos”, comenzó diciendo.

Yeyo Inostroza se refirió a la forma de ganar que tiene el Colo Colo de Almirón. (Foto: Photosport)

¿Habrá influido la polémica que envuelve a Carlos Palacios?

Respecto al apretado resultado contra los Acereros, Yeyo Inostroza descartó que el equipo albo haya estado condicionado por la polémica salida de Carlos Palacios de la Selección Chilena.

“No, para nada, que no sea excusa. Colo Colo no fuerza más o no puede más no más, no resuelve antes, esa es la situación especial”, expresó.

“Sí, pero gana bien si. Si gana, gana bien”, completó quien levantó cinco títulos con el Popular.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será este miércoles 16 de octubre contra Unión La Calera, el que se jugará desde las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Este será válido por la fecha 25 del Campeonato, último duelo pendiente que le queda al Cacique para ponerse al día.