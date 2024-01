Este martes se vivirá una jornada que podría ser histórica en Colo Colo, donde podría quedar sellado el regreso de Arturo Vidal al Cacique. El canterano de los albos se formó en el Estadio Monumental y dejó el club hace 17 años.

La vuelta de uno de los hijos pródigo de la cantera alba genera alta expectación en los hinchas albos, pero no tanta en algunos históricos ex jugadores como lo es el caso de Eddio ‘Yeyo’ Inostroza, ex ayudante de Mirko Jozic.

En diálogo con Bolavip Chile, Yeyo sugiere sin asco a Vidal que parta al fútbol colombiano, asegurando que “Seria genial que fuera al América, porque seguramente le ofrecen un buen contrato, uno mejor que en Colo Colo y está en sus últimos años de vida útil en el fútbol”, dijo.

Yeyo manda al King a Colombia. | Foto: Photosport

Inostroza no se explica qué es lo que busca realmente el Cacique en este Mercado de Pases: “Si Colo Colo no determina luego la situación… continua con su caminata lenta, tardía, no sé lo que quieren y la gente por lo que veo está preocupada con el asunto”, aportó.

Sobre Arturo Vidal, el ex jugador argumenta por qué le hace una tapa a su vuelta: “Este cabro es extraordinario, sí, pero sabemos que está en una etapa de declinación natural de su carrera por la edad; perdió potencia, movilidad. No es porque sea malo y Colo Colo necesita que la gente que llegue esté en un 100%”, añadió.

En el cierre, remata todo diciendo que “Si hubiese llegado a los 25 nada que decir, pero hay que considerar si podrá jugar todo el torneo, si mantendrá un compromiso profesional y varias cosas más”, cerró.

La exitosa carrera de Arturo Vidal en el fútbol

Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán y Athletico Paranaense son los clubes que el King defendió a lo largo de su carrera con más de 14 años en la elite del fútbol europeo.