El 2023 de Colo Colo dejó pocas positivas a su haber, en donde destaca la obtención de la Copa Chile y la aparición de varios jugadores de la cantera que no habían tenido mayor protagonismo, pero en ese momento sí lo tuvieron.

Uno de los que más llamó la atención fue el del juvenil Leandro Hernández, quien debutó en un amistoso ante Rive Plate de Argentina e incluso anotó el 2-1 transitorio, aunque el cuadro millonario después encontraría la igualdad.

John Hernández, papá del jugador, habló con el diario AS y recordó cómo se fue gestando la carrera de su hijo hasta transformarse en una de las nuevas joyas que tiene la cantera alba pensando en el futuro.

Hernández debutó el 2023 con Colo Colo. | Foto: Archivo

“Llegó a la Sub 8 a Colo Colo. Nosotros vivíamos en Las Condes y lo llevábamos al estadio, iba como tres veces a la semana hasta que fue avanzando de categoría. Siempre le dije que, si quería ser futbolista, tenía que ser esforzado y no farreársela”, reveló.

John recuerda con nostalgia el gol que su hijo le marcó a River Plate: “Me emocioné, hubo lágrimas. Me acordé de todo el sacrificio que él hizo porque uno aportó un 20 por ciento no más. Hay niños que son buenos, pero no tienen el apoyo de los papás y se terminan perdiendo. Yo lo apoyé, pero él hizo todo el resto”, añadió.

En el cierre, deja el momento exacto en que su hijo llegó al Cacique, con un guiño a la U: “El otro día hablé con Gonzalo Fuenzalida, quien fue su primer entrenador en la Sub 8 de Colo Colo. Me felicitó y me dio un abrazo, yo le agradecí a él. Me dijo ‘siempre supe que Leandro sería un crack, desde que lo vi el primer partido’. Yo me acuerdo de eso: jugó contra la U, les hizo dos goles y quedó altiro”, remató.

Leandro Hernández al Preolímpico con La Roja

Leandro Hernández fue llamado de emergencia por Nicolás Córdova para integrar los trabajos de la Selección Chilena de cara al Preolímpico de Venezuela donde La Roja buscará pasajes a Paris 2024.