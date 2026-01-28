Colo Colo sigue pensando en lo que es este mercado de pases en el fútbol chileno, en el que los ‘Albos’ quieren seguir buscando opciones para poder fichar antes de comenzar la temporada 2026.

Uno de los puestos que es prioridad reforzar para el equipo de Fernando Ortiz es en la portería, en la que busca un nombre que pueda competir mano a mano con Fernando de Paul.

Ante esto, varios nombres son los que han aparecido en las últimas semanas como opción para llegar a Colo Colo, pero hoy en día, hay uno de estos que toma mucha fuerza para arribar al ‘Cacique’.

Se trata del portero de Audax Italiano, Tomás Ahumada, quien parece ser el candidato número uno para poder llegar a Colo Colo dentro de este mercado de pases.

Ahumada es la prioridad de Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informó en las últimas horas el periodista, Christopher Brandt, quien en ESPN señaló que el guardameta nacional hoy parece ser la opción principal, con quien avanzan en negociaciones y las próximas horas, podrían ser claves.

Se espera que esta semana pueda ser decisiva para Colo Colo dentro del mercado de pases, en la que se buscaría zanjar nuevos nombres para arribar al club, en la que en el puesto del arco sería uno de ellos.

En Síntesis