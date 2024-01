En Colo Colo se están acercando a la contratación de Arturo Vidal, que es el gran anhelo de toda la parcialidad alba para este mercado de fichajes. En las últimas horas han acercado posturas y todo estaría encaminado para su regreso al Estadio Monumental después de 17 años.

Mañana (martes 16 de enero) habrá una reunión de la Comisión de Fútbol, donde se presentaría el nombre del experimentado volante nacional. Mientras tanto, el gerente deportivo Daniel Morón avanza con las gestiones.

Y un ídolo del club, como lo es Marcelo Barticciotto, hizo un desesperado llamado para asegurar los servicios del King, ya que también hay otro interesado en Sudamérica que está fuerte en la disputa: América de Cali.

“Más allá de ordenar las platas y de ser dentro de todo consciente de lo que se tiene, me parece que con Vidal hay que correr el riesgo, hay que correr el riesgo y arriesgar un poco más“, dijo el Barti en Radio Cooperativa.

Se acerca el reencuentro de Arturo Vidal con Colo Colo. (Foto: Photosport)

Marcelo Barticciotto no duda en Arturo Vidal

En esa línea, el exfutbolista profundizó respecto a las dudas que deja la condición física del referente de la Selección Chilena. También, apostó a que Colo Colo podría arriesgar el resto de las incorporaciones por el mediocampista de 36 años.

“No es un jugador cualquiera, no es un futbolista que sí ha tenido una buena carrera pero que en definitiva no se sabe de cómo va a funcionar. Si bien hay cierto tipo de dudas, me parece que las certezas son mucho más grandes. Deberían arriesgar con Arturo Vidal“, dijo.

“Y en más, arreglárselas si necesitan en otro puesto, tratar de que el otro puesto si está cubierto con un jugador que quizás el técnico no tenga mucho en cuenta, tratar de tenerlo en cuenta. En definitiva, terminar de inclinar la balanza por Arturo Vidal. Por ahí va el, tema“, completó.

La solución al problema económico de Colo Colo

Sobre el tema económico, el campeón de la Copa Libertadores 1991 aseguró que Arturo Vidal se pagaría solo con todos los ingresos que generaría en Colo Colo.

“Me parece que Vidal se pagaría solo, por todo lo que representa, por todo lo que va a influir en la gestión, en el equipo y en la institución, va a ser noticia mundial. Ya como lo fue el América de Cali con la propuesta que hizo, que hablaron en todos lados, se habló hasta en Italia. Con Colo Colo va a ser lo mismo”, indicó Barticciotto.