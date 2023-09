Los últimos días de Erick Wiemberg han sido, posiblemente, de los más difíciles de su vida después de que se conociera que Dominga, la hija que esperaba junto a Rosemarie Eggers, falleció antes de poder dar a luz.

La noticia ha pegado fuerte no solo en el jugador, sino que, en el mundo del fútbol y los hinchas, quienes transversalmente solidarizan con el ex Unión La Calera en un momento extremadamente sensible.

Rosemarie Eggers, pareja de Wiemberg, tuvo un desgarrador relato en conversación con LUN: “Lamentablemente Domi no alcanzó a nacer ni pisar este mundo, se fue horitas antes dentro de mí. Falleció en mi guatita antes. Veníamos a un control normal de 40 semanas, pero dejé de sentirlo el día anterior. Pensábamos que era porque su espacio ya estaba reducido, pero jamás que su corazoncito se había parado sin causa alguna”.

Erick Wiemberg jugando por Colo Colo. | Foto: Photosport

“El momento de sacarla de mi guatita de urgencia y haberla tomado, cargado y hacer el apego fueron las horas más difíciles de nuestras vidas. No podemos entender el por qué, el por qué a nosotros que la esperábamos tanto”, reveló.

Eggers sigue: “El embarazo en perfectas condiciones, Domi debía nacer esta semana por parto normal. Dimos todo para cuidarla, fuimos responsables con la alimentación, ejercicio, todo. Simplemente su corazón dejó de latir”.

“Creo que nadie está preparado para perder un hijo. Es chocante, difícil de asimilar, pero hoy lo veo más tranquilo. La angustia sigue, pero debemos ser fuertes. Tenemos un angelito que ahora nos guiará, ayudará y estará siempre con nosotros”, cerró.

