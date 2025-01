En Colo Colo se han vivido intensos días dentro de este 2025, en donde la polémica de Maximiliano Falcón y Brayan Cortés, además de los refuerzos, han sido temas que han dejado mucho debate para el mundo del ‘Cacique’.

Ante esto, un ídolo del club como lo es Marcelo Barticciotto alzó la voz en el programa ‘F90’ de ESPN y destapó un nuevo conflicto en el ‘Cacique’, que tiene como protagonista al Gerente Deportivo, Daniel Morón.

“Ustedes saben que Morón es como un hermano para mí y esto no lo se de él, porque si él me lo hubiera dicho, no lo cuento, pero yo sé que Daniel está como en un segundo plano, él está dolido”, partió indicando Barticiotto.

Agregando más detalles, el ‘Barti’ se cuadra con su ex compañero en el ‘Cacique’, remarcando que en todos estos importantes temas vinculados al futuro de Colo Colo en este 2025, han pasado por arriba de Morón, algo que sin duda lo tendría mosqueado.

Morón en la presentación de Aquino | Foto: Photosport

“Lo pasaron por arriba, acá hablan todos menos él y el que debería hablar de fútbol es él”, confesó.

Finalmente, Barticciotto siguió en la defensa del ex portero ‘Albo’, indicando en que si Daniel Morón no va a tener la importancia que merece por el cargo en el que está, es mejor que busquen a otra persona.

“Entonces que no lo tengan a Daniel. A mí me dijeron que él está muy molesto”, finalizó.