El ex Boca Juniors que rechazó a Colo Colo: "Me quedó esa espina, es el club más importante de Chile"

Jesús Datolo fue pretendido por Claudio Borghi para reforzar a Colo Colo para la temporada 2008. Sin embargo, en ese tiempo, el futbolista decidió quedarse en Boca Juniors, en una teleserie de mercado.

El futbolista se refirió al momento en el cual tomó la determinación de no venir al Cacique que dirigía Bichi Borghi. “En esa epoca era muy joven, era muy chico recién había jugado un año en Boca, venía de Banfield”, dijo en diálogo con Más Que Fútbol de DSports.

El mediocampista de 39 años se refiere a la razón de rechazar la propuesta alba. “Era verdad que quería una revancha, quizás me quedaba ese sabor amargo de haberlo intentando, más allá que tenía a Colo Colo que tiene todos mis respetos, siempre admiré a ese club”.

Datolo siente que la decisión de quedarse en los Xeneizes, resultó un éxito para su carrera: “Sentía que iba a triunfar, que tenía esa chance. Me quedé y pude triunfar. Luego me fui al Napoli”.

Jesús Datolo jugó en el Napoli entre 2009 y 2010 (Foto: Getty)

No obstante, reconoció que quedó con la interrogante. “Me quedó esa espina, porque Colo Colo es el club más importante de Chile y tiene una hinchada fantástica que me encanta cada vez que voy allá a jugar”.

Por último reveló que no pudo hablar con el DT tetracampeón del Cacique después de su negativa. “No pude hablar, pero me hubiese dirigido Borghi, que para mí es un gran técnico. Me quedó ese sabor, no sabía cómo me iba a ir. Por algo pasan las cosas”, finalizó.