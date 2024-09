El osado pronóstico de Romai Ugarte para el Colo Colo vs River: "Jorge Almirón irá a..."

Cada vez queda menos para el duelo de vuelta entre Colo Colo y River Plate por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores. La ida en Santiago terminó igualada 1 a 1, por lo que la esperanza de los albos sigue más que intacta.

La fe de muchos está depositada en Jorge Almirón, entrenador que ya conoce de finales con dos equipos en este certamen. Primero con Lanús en 2017 eliminando en semis precisamente al River de Gallardo, y luego el 2023 con Boca Juniors, cayendo en la final ante Fluminense.

Romai Ugarte dialogó sobre esto con BOLAVIP, donde aseguró que, para que el “Cacique” logre la clasificación, debe aparecer el técnico albo en su versión Lanús 2017: “Tiene que aparecer el Almirón de Lanús, pero yo creo aparecerá el de Boca. Va a ser el almirón de Boca”.

En esa línea, asegura que: “Ese es el que sabe, el que va a jugar, porque a los penales va seguro. Eso es lo que tiene en la cabeza Almirón”.

Romai Ugarte se la juega por los penales en el Colo Colo vs River Plate

El comunicador cree que el técnico de Colo Colo saldrá a guardar el empate lo más posible, con tal de buscar el triunfo desde los doce pasos, tal como lo hizo con Boca en 2023.

Jorge Almirón saldrá con toda la carne a la parrilla a buscar la clasificación en Buenos Aires (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

“No va a ir a buscar nada. Va a tratar de aguantar, de esperar, de oler, de ver, de escuchar. Y buscar en la contra, pero ahí no más. Si Almirón no tiene otra fórmula de visitante que no sea esa“, declaró.

“Esperemos otra cosa nueva. O sea, lo justo y necesario, nada más. Lo justo, cero a cero. Cualquier empate sirve, de ahí hasta allá, da lo mismo. Pero cualquier empate sirve”, cerró.

¿Cuándo será la revancha entre Colo Colo y River Plate?

Colo Colo y River Plate se volverán a encontrar el próximo martes 24 de septiembre a contar de las 21:30 horas, en el Estadio Monumental de Núñez, ciudad de Buenos Aires.