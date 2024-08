Colo Colo logró la hazaña y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El Cacique venció por 2-1 a Junior de Barranquilla de visita en Colombia y cerró la llave con un 3-1 a favor. Ahora los dirigidos por Jorge Almirón esperan por River Plate o Talleres de Córdoba.

Tras el partido en el Estadio Metropolitano, habló con la prensa el gerente deportivo del cuadro popular, Daniel Morón, quien defendió sus contrataciones y repasó las frustraciones de los últimos años.

El palito de Daniel Morón a Gustavo Quinteros

En esa línea, el ídolo albo le lanzó un palito al anterior entrenador del Eterno Campeón, Gustavo Quinteros, quien no pudo avanzar de fase de grupos mientras estuvo a cargo del equipo. Además, tomó polémicas decisiones como enviar a préstamo a Cristián Zavala, quien es de las grandes figuras del Popular esta temporada.

“Discúlpenme lo que voy a decir, pero me sacaron la chucha por lo de Cristián Zavala, que tuvimos que mandarlo a préstamo también. Sí, es verdad, hay técnicos que gustan de algunos jugadores, otros no. Pero no nos equivocamos con Zavala, la prueba está a la vista”, lanzó Morón en zona mixta.

“Entonces hay muchos casos, como el de Alan Saldivia. Y la gente prefiere ver cuando las cosas no andan bien, no salen, o uno se demora en el tema de contrataciones, que no es fácil. A veces los mercados no son fáciles”, añadió.

Daniel Morón junto a Gustavo Quinteros tras la obtención del Campeonato Nacional 2022. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Morón agradece a la plana directiva de Colo Colo

Luego, aprovechó la instancia para destacar los esfuerzos que hizo el directorio de Blanco y Negro para reforzar el plantel en este segundo semestre.

“Quiero vivir este presente, agradecerle al presidente y al directorio en general, porque han hecho un esfuerzo enorme para traer los refuerzos que trajimos, y eso le da un salto de calidad al plantel. Así el entrenador tiene más alternativas como para hacer estas cosas como las de ahora”, completó el ex arquero y campeón de la Copa Libertadores 1991.