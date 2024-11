Brayan Cortés es uno de los jugadores que termina contrato con Colo Colo a final de año. A pesar de esto, las intenciones que existen desde la dirigencia de Blanco y Negro apuntan a que el portero pueda seguir defendiendo la camiseta del Cacique para la próxima temporada. Todo está en manos del portero, quien ya tendría una oferta en su poder para responder.

Es que, en semanas anteriores, el portero de la Selección Chilena habría tenido ciertos acercamientos para ser uno de los refuerzos de Boca Juniors. Así fue como lo informaban desde Argentina, el periodista Diego Monroig de ESPN, quien reveló que el cuadro Xeneize estaba en la búsqueda de un portero y la mirada se ubicó en el fútbol chileno.

De hecho, el presidente de la concesionaria que administra a Colo Colo también, en días anteriores, le colocó presión al guardameta para que se decida por su futuro. “Nosotros venimos conversando todo el año con él y su entorno. No queremos que se vaya Brayan, por ningún motivo. Pero también entendemos la situación personal y profesional de él”, daba a conocer.

No fue lo único que expresó en ese momento, ya que, además, consideró que “cree de cierta manera que está listo para dar un paso más importante, lo cual no me cabe la mejor duda porque es un jugador de primer nivel y puede andar en cualquier equipo. No hemos cerrado el tema todavía con Brayan, seguimos hablando con él. De hecho, ayer (jueves pasado) conversamos con su entorno y nos vamos a dar un plazo no muy largo, porque tampoco queremos alargar mucho esta situación, ya que queremos conformar el equipo para el 2025 dentro de este año, lo más rápido”, declaró en conversación con DSports.

Brayan Cortés en el partido de Colo Colo. (Foto: Photosport)

El plazo de Colo Colo para Brayan Cortés con el tema de su renovación

No obstante, durante este lunes comenzaron a surgir nuevas informaciones al respecto con el futuro de Brayan Cortés. Según revelaron en DaleAlbo, en el Cacique ya le comunicaron a la agencia de representación del iquiqueño el plazo que tienen para responder a la oferta que realizó la gerencia deportiva que lidera Daniel Morón.

Dentro de los detalles entregados por el citado medio de comunicación, el guardameta nortino tiene toda esta semana para darle el sí o el no al Popular, para que en caso de que la respuesta sea negativa, vayan cuánto antes por un reemplazo de nivel. Días cruciales son los que se vivirán durante esta semana para definir el futuro del iquiqueño.

Los números de Brayan Cortés

El futbolista de 29 años registró una cantidad de 40 partidos con la camiseta de Colo Colo durante esta temporada, en la cual son: 23 del Campeonato Nacional, dos en la Copa Chile, 14 de la Copa Libertadores y uno de la Supercopa. Adicionalmente, el jugador recibió 18 en el fútbol chileno y otros diez en al Libertadores y ha estado con arco invicto en diez partidos por el Campeonato Nacional, dos en la Copa Chile, cinco de la Libertadores y Supercopa.