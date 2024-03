Colo Colo logró el primer gran objetivo de la temporada 2024: meterse en torneos internaciones. El Cacique eliminó a Godoy Cruz y ahora tiene chances de ingresar a Copa Libertadores o Sudamericana.

Los albos ahora se medirán ante Sportivo Trinidense, y se alejaron los fantasmas que tanto complicaban al Popular en este tipo de instancias.

“Estamos realmente contentos, desde 2007 que no pasábamos una clasificación definitiva en casa, enfrentamos al rival más duro de esta etapa. No fue fácil el juego. Fue un partido muy luchado. Me siento orgulloso por lo que hicieron esta noche ante un rival complicado”, declaró Almirón post partido.

El recado al plantel de Colo Colo

Pero Almirón no se quedó ahí y luego hizo hincapié en que no hay que conformarse con el nivel mostrado este jueves. Por lo que seguirá subiendo la vara de exigencia para lograr el estilo que quiere impregnar en Colo Colo.

“Uno se dedica a estudiar a los rivales. Cada jugador que entró lo hizo por el bien del equipo. Pasamos que es lo importante. Queremos que el equipo juegue mejor. Sé que podemos mejorar. Tengo plena confianza en que vamos a seguir mejorando”, confesó.

Ahora la incertidumbre es sobre si seguirá la rotación. Aunque Almirón no se refirió al tema, deslizó una particular frase que podría indicar que ocurrirá con esta práctica.

“Necesitamos más partidos de 90 minutos para que puedan sentirse mejor nuestros jugadores, en especial en este tipo de partidos (…) El once depende de cómo evolucionen algunos jugadores. La cantidad de partidos nos viene bien a todos”, sentenció.