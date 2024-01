El primer traspié de Jorge Almirón en Colo Colo: Refuerzo pretendido por el nuevo entrenador le dijo que no al Cacique

La pretemporada de Colo Colo está tomando forma en Montevideo y el Cacique se acerca a pasos agigantados a su primer apretón del año, donde enfrentará nada más ni nada menos que al último campeón en Argentina, Rosario Central.

Para dicho partido, Jorge Almirón no contará con ningún jugador nuevo, ya que el Mercado de Pases de los albos ha estado lento y aún no han podido cerrar a ningún refuerzo para darle en el gusto al nuevo entrenador de los albos.

Durante la semana, trascendió que el ex DT de Boca Juniors habría puesto sus ojos en Lucas Villalba, jugador de Argentinos Juniors con buenas presentaciones en el Bicho Colorado y que interesaba en Macul.

Villalba no llegará a Colo Colo, aseguran. | Foto: Getty Images

Claudio Alfaro, periodista y conductor de SportsCenter en ESPN Chile, aseguró que el jugador argentino no llegará al Cacique para la presente temporada y se consolida como el primer traspié de la era Almirón en el Mercado de Pases.

“Cerramos el tema Villalba. NO llegará a Colo-Colo. En los últimos minutos me confirmaron desde Argentina que, a pesar del sondeo, el jugador lo descartó de plano a su representante. No llegaron ni siquiera a la oferta”, dijo.

Así las cosas, Colo Colo deberá seguir buscando en el Mercado de Pases, donde busca abrochar jugadores lo antes posible para que Jorge Almirón tenga tiempo de sobra para verlos, entrenar y llegar de la mejor manera posible al debut oficial del Cacique en la temporada: el domingo 11 de febrero ante Huachipato por la Supercopa.

La pretemporada de Colo Colo en Uruguay

El Cacique disputará un amistoso ante Rosario Central el próximo martes, después frente a Nacional de Montevideo el viernes 19 de enero y cerrará su participación en Uruguay el lunes 22 ante Liverpool, vigente campeón del fútbol charrúa.