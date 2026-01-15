La noche no ha sido fácil para Javier Correa en el amistoso entre Colo Colo y Olimpia por la Serie Río de La Plata. El delantero albo quedó rápidamente en el foco de las críticas de los hinchas en redes sociales, luego de desperdiciar al menos dos ocasiones claras de gol que pudieron abrir la cuenta para el Cacique.

En X (ex Twitter), varios fanáticos expresaron su frustración con ironía. Uno de los mensajes más viralizados señaló: “Nos vendieron a Javier Correa como si fuera Lewandowski. Mamita”, reflejando la decepción por las expectativas que generó su llegada y el contraste con su actuación en cancha.

Javier Correa fue el jugador más apuntado ante Olimpia en el 1t. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Otros comentarios apuntaron directamente a su falta de eficacia. “La típica de Javier ‘no le pego al arco de primera’ Correa”, escribió un usuario, mientras otro resumió su molestia con un simple pero elocuente: “Javier Correa pégale bien, we…”, tras una nueva ocasión desperdiciada frente al arco.

Incluso cuentas partidarias fueron registrando las jugadas fallidas. Otros simplemente fueron más directos y le dijeron: “antigol”, reforzando la sensación de que el arquero rival terminó siendo figura, en gran parte, por las definiciones del propio atacante albo.

Así, mientras el partido sigue su curso ante Olimpia, el delantero se convierte en el principal apuntado por la hinchada colocolina en redes sociales, que ya empieza a exigir respuestas y goles a uno de los nombres llamados a liderar la ofensiva del equipo en este 2026.

Así fueron las críticas a Javier Correa en el primer tiempo ante Olimpia