Colo Colo ya sumó tres refuerzos para la temporada 2024: Arturo Vidal, Lucas Cepeda y Guillermo Paiva. Pero el plantel no esta cerrado para Jorge Almirón.

Incluso, tras el triunfo ante Godoy Cruz se abrió el apetito en ByN y estarían dispuestos a buscar el retorno de un histórico del Popular como Claudio Bravo.

Así lo reconoció Aníbal Mosa que confirmó el interés por el golero. “Trajimos al Mago Valdivia, a Chupete Suazo, Matías Fernández y ahora Arturo Vidal. Así que porqué no pensar en el retorno de Claudio Bravo”, reconoció a DSports.

Pero el integrante de ByN recalcó que de retornar Bravo deberá pelear por un puesto ya que el titular es Brayan Cortés: “es nuestro arquero titular, y tiene tomado el puesto con mucha justicia. Por lo que si se da lo de Claudio Bravo siempre estarán las puertas abiertas”.

Arturo Vidal y Claudio Bravo podrían ser compañeros en Colo Colo (Foto: Photosport)

El futuro de Claudio Bravo

El posible retorno de Bravo se fundamenta en que desde España confirmaron que no va a renovar su vínculo con Real Betis. Por lo que el jugador que cumplirá 41 años en abril deberá decidir su futuro.

“Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo”, confesó Bravo en entrevista con Keno Salinas.

Pero Claudio Bravo además indicó que si no llega ninguna oferta formal decidirá colgar los guantes y dar por finalizada su carrera.

“Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol. Y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas, ¿por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro”, sentenció.