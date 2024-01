El reparo de Carlos Palacios en medio de la pretemporada de Colo Colo: "Personalmente no me gusta"

En Colo Colo ya cumplieron su cuarto día de pretemporada en Uruguay, donde mañana jugarán su primer amistoso del año, contra Rosario Central por la Serie Río de la Plata. Y en medio de los trabajos del Cacique, el delantero Carlos Palacios contó detalles de la intensa preparación en Montevideo.

En conversación con TNT Sports, la Joya explicó qué está buscando el nuevo entrenador Jorge Almirón y cómo lo está captando el plantel albo.

“Ha sido una pretemporada muy intensa, tratando de ir agarrándole la mano al profe, la idea de juego y físicamente también ha sido muy fuerte. Feliz de comenzar desde el principio la pretemporada”, indicó Palacios.

“(Almirón) está intentando plasmar su idea de juego, ha ido de a poco, porque no quiere meter mucha información en los jugadores, para que no se vayan perdiendo. Pero tiene una idea de juego muy clara, esperemos que la podamos entender rápido”, continuó.

En aquella línea, aseguró que el sistema de juego será parecido al que tenían con Gustavo Quinteros: “Se mantiene, es un poco parecido, solo que cambia algunos movimientos o un poco la estructura, pero es parecido a lo que veníamos entrenando. El esquema será parecido, puede que tengamos más la posesión de pelota, no apresurar los ataque o las jugadas a veces. Creo que por ahí se va a notar una diferencia”.

A Carlos Palacios no le gustó entrenar en la playa

En la instancia, Carlos Palacios también transparentó que no le gustó entrenar en la playa, siendo una de las actividades que el cuerpo técnico les tenía preparada en la capital uruguaya, así como entrenar en un bosque.

“Personalmente no me gusta, pero es parte de. Nunca había trabajado en arena, creo que solo una vez. Era sorpresivo, íbamos en el bus y no sabíamos para dónde íbamos, hasta que vimos la playa y tocó. Estos detalles pueden marcar la diferencia, todos corriendo como loco, lo disfrutamos”, relató.

Pretemporada 2024 de Colo Colo en las playas de Montevideo, Uruguay. (Foto: Colo Colo)

Amistoso de Colo Colo vs Rosario Central

Sobre el amistoso de este martes 16 de enero, a las 22:15 horas, contra Rosario Central en el Estadio Centenario, adelantó que irán de a poco agarrando ritmo.

“Va a ser un partido que quizás al principio nos va a costar un poco, porque es el primero después de la pretemporada. Esperemos ser un equipo intenso, que tenga buen tarto de la pelota, reagruparnos bien para defender y ser un equipo compacto”, explicó.