En Colo Colo se empiezan a preocupar por la falta de refuerzos y el éxodo de sus grandes figuras, como Carlos Palacios que partió a Boca Juniors y Brayan Cortés que decidió no renovar con los albos.

Y ahora, ya iniciada la pretemporada, desde Argentina vendrían en busca del otro arquero del cuadro popular, Fernando De Paul. Esto porque Newell’s Old Boys lo estaría sondeando.

En conversación con BOLAVIP, se refirió a esta situación el histórico Alejandro Hisis, quien le mandó un tirón de orejas a los dirigentes del campeón del fútbol chileno.

“Lo ideal es siempre, los técnicos, lo ideal tener en la pretemporada toda la gente que vas a ocupar. Pero si de repente no se puede, hay que ver también los otros equipos, qué está pasando con los otros equipos. No sé qué estará pasando, obviamente es preocupante“, comenzó planteando.

“Si no está Colo Colo como equipo grande, como de los mejores, con las cosas ya claras, es complicado“, agregó sobre el lento mercado de fichajes.

La alarmante situación del arco de Colo Colo

Mientras que respecto a la situación del Tuto De Paul, portero que tiene contrato vigente con los albos pero que también le seduciría la idea de ser titular en el extranjero, el Chino Hisis opinó acerca de aquello y de la búsqueda que está haciendo Colo Colo para primero dar con el reemplazante del Indio Cortés.

“Yo creo que deben estar preocupados, no creo que no deban estar preocupados. La cosa es como uno no sabe la interna, no sabe si se le han caído, no sabe si realmente hicieron las cosas como debían y tenerlas claras”, indicó.

“Que es preocupante, es preocupante, y más si estamos hablando lo de De Paul, que si se llega a dar, quedamos sin ningún arquero. Es súper preocupante“, recalcó el otrora volante.

Fernando De Paul estaría siendo sondeado por Newell’s Old Boys de Argentina. (Foto: Marco Vásquez/Photosport)

Los números de Fernando De Paul en Colo Colo

El arquero de 32 años arribó en Colo Colo para la temporada 2023, animando una gran competencia por el puesto con Brayan Cortés. Fue una oportunidad de mercado proveniente como agente libre desde Everton de Viña del Mar y ha tenido grandes actuaciones con los albos.

En las dos temporadas defendiendo el arco del Cacique fue suplente, pero salvó al cuadro popular en varias ocasiones cuando no estuvo disponible el iquiqueño.

Ha disputado 33 partidos, con 31 goles encajados y 11 vallas en cero. Fue clave en las obtenciones de la Copa Chile 2023, Campeonato Nacional 2024 y Supercopa.