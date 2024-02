Arturo Vidal volvió a Colo Colo con la misión de ayudar a que el equipo sea competitivo en el ámbito local y a nivel internacional. El King regresó al estadio Monumental tras una excepcional carrera en clubes gigantes de Europa como la Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán.

Cristián Basaure entregó un especial elogio al King. “¿Sabes lo que valoro mucho de Vidal? Siento que en su voluntad está entregando lo que conocimos con otras camisetas en Europa”, expresó el Tigre Táctico en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El actual analista destaca que el volante de 36 años está comunicando con el ejemplo en el Cacique: “No es que está jugando desde un altar, de decir bueno, vengo a Colo Colo, soy Arturo Vidal y que corra el resto. No, el tipo con el ejemplo está contagiando a todos sus compañeros”.

De hecho, el King en Colo Colo hace trabajo adicional en los entrenamientos. Basaure reveló un dato que tiene sobre la era de Juan Antonio Pizzi en la Selección Chilena que tiene que ver con los ejercicios que realiza el bicampeón de América post prácticas.

Cristián Basaure destaca la voluntad de Arturo Vidal. (Foto: Photosport)

“Alguna vez tuve una charla con Pizzi cuando estaba en la Selección y me decía que Vidal cuando terminaba el entrenamiento de todos, él necesitaba, incluso me decía es efecto placebo porque se acercaba al profe y decía ‘necesito traspirar, necesito hacer unas pasadas’. A lo mejor fisiológicamente no le iba a dar ningún beneficio significativo. Pero a él lo dejaba tranquilo. Es lo que siempre ha hecho. Es un tipo intenso y necesita estar constantemente al límite”, añadió Basa.