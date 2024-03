Este domingo se vivirá la edición 195 del Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo recibe a Universidad de Chile por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024, con la presencia estelar de Arturo Vidal.

El ídolo albo regresó a casa después de 17 años, tras un largo recorrido por los grandes clubes de Europa y Sudamérica. Ahora, se reencontrará con esta rivalidad de la cual también fue protagonista.

En 2007, semanas antes de partir al Bayer Leverkusen de Alemania, y con tan solo 19 años, fue una de las figuras en el empate 0-0 de visita ante la U en el Estadio Nacional.

Aquel clásico correspondió a la fecha 15 del Torneo de Apertura, donde el equipo dirigido por Claudio Borghi pavimentaba el camino a una tercera corona al hilo.

Y todas las miradas estaban sobre Vidal, ya que solo dos días antes del partido había sido comprado por el equipo alemán, que pagó más de cinco millones de dólares por su pase.

En ese entonces, el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, cerró el negocio con quien era el director deportivo del Leverkusen, Rudi Voller, que viajó a Chile exclusivamente a cerrar el fichaje del oriundo de San Joaquín.

Esta situación no sacó del Superclásico al por ese entonces stopper, que brilló por cuenta propia teniendo las ocasiones de gol más claras para el Cacique. Primero con un remate de larga distancia con el pie derecho que sacó al ángulo el arquero Miguel Pinto. Y cerca del final del partido intentó de zurda y de volea la apertura de la cuenta, pero el balón pegó a un costado de la malla.

La polémica entre Arturo Vidal y Mauricio Pinilla

Aquel Superclásico tuvo un condimento especial, ya que desde la previa por el lado de los azules comenzaron a calentar el enfrentamiento. Por ejemplo, Mauricio Pinilla se había burlado por la forma de hablar del joven Vidal: “Algunos no saben ni hablar. Losotros, los estamos dando cuenta losotros, los jugadores… dicen“.

Luego de un cruce en la cancha, Pinigol volvió a repasar al actual volante terminado el encuentro: “Vidal tiene que bajar un poquito las revoluciones, porque ha jugado 30 partidos en Colo Colo no más. Que se calme un poquito, porque afuera la cosa es distinta. Imagínate que en la cancha me dijo si me pagaba el sueldo. La transferencia a Alemania lo tiene con humo en la cabeza“.

Finalmente Vidal no se quedó callado y le respondió con todo. “Es un payaso. No sabe jugar a la pelota, entra a la cancha a puro hablar. Da rabia todo lo que hace. Se burla y les falta el respeto a todos y eso nunca lo voy a aceptar. Con los gestos que hacía, parecía un verdadero payaso. No sabe jugar a la pelota. Entra a la cancha a puro hablar. Da pena que un jugador así sea ídolo de un equipo“, comenzó diciendo.

Para luego rematar con “Pinilla habla de que los otros equipos se vienen a meter atrás y son los hueones más ratones que hay”.

De paso, también le respondió a otro azul, Francisco Arrué, que se había unido a las palabras de Pinilla. “No sé, a Arrué no lo conozco”, dijo.

Mauricio Pinilla y Arturo Vidal tuvieron un caliente cruce en el Superclásico del 2007.

Fichas y estadísticas del partido

Domingo 29 de abril del 2007, 16:00 horas, Estadio Nacional. Fecha 15 del Torneo de Apertura. 50 mil espectadores aproximadamente.

U. de Chile: Miguel Pinto; Rodrigo Rivera, Federico Martorell, Christián Martínez, Cristóbal López (70′ Marcelo Díaz); Jorge Acuña, Manuel Iturra, José Rojas, Francisco Arrué; Mauricio Pinilla (75′ Marco Estrada) y Sebastián Pinto (40′ Joel Soto). DT Jorge Socías.

Colo Colo: Sebastián Cejas; Miguel Riffo, Luis Mena (76′ Edison Giménez), Arturo Vidal; Gonzalo Fierro, Moisés Villarroel, Rodrigo Meléndez, Rodrigo Millar, Giovanni Hernández, José Luis Jeréz (54′ Alexis Sánchez); Humberto Suazo. DT Claudio Borghi.

Árbitro: Carlos Chandía.

Goles: No hubo.

Amonestados: Mauricio Pinilla y Manuel Iturra (U. de Chile). Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Rodrigo Meléndez (Colo Colo).

Expulsados: 58′ Jorge Acuña (U. de Chile)