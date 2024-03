Este domingo a las 18:00 horas se disputará el Superclásico número 195 del fútbol chileno, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024. La gran novedad de esta edición será la presencia de Arturo Vidal, quien regresó al Cacique y volverá a ser parte de este derby después de casi 17 años.

La última vez que el King jugó un Superclásico fue el 29 de abril del 2007, por la fecha 15 del Torneo de Apertura. Aquel duelo se llevó a cabo en el Estadio Nacional y el volante se robó todas las cámaras, ya que acababa de ser comprado por el Bayer Leverkusen y en pocos meses iba a partir a Europa.

Pero eso no fue todo, ya que en medio de todo este contexto, Vidal animó una de las polémicas más recordadas con Mauricio Pinilla, quien por ese entonces estaba teniendo un segundo paso por la U.

La polémica entre Arturo Vidal y Mauricio Pinilla en el Superclásico del 2007

En la previa, Pinigol calentó el Superclásico con un directo ataque a los jugadores albos, pero especialmente una burla hacia el joven oriundo de San Joaquín: “Algunos no saben ni hablar. Losotros, los estamos dando cuenta losotros, los jugadores… dicen”.

Finalmente ambos fueron titulares. Vidal casi marca un golazo con un tiro desde fuera del área y luego tuvo un disparo de zurda que fue la ocasión más clara del partido. En tanto, Pinilla fue sustituido a los 75 minutos, momento en que ambos protagonizaron un cruce en la cancha. “Es muy malo”, le decía el delantero al novel volante junto a un gesto tapándose un ojo mientras abandonaba la cancha.

Terminado el partido, desde el camarín azul repasaron al ahora bicampeón de América, esto por las actitudes que habría tenido en el partido.

“Vidal tiene que bajar un poquito las revoluciones, porque ha jugado 30 partidos en Colo Colo no más. Que se calme un poquito, porque afuera la cosa es distinta. Imagínate que en la cancha me dijo si me pagaba el sueldo. La transferencia a Alemania lo tiene con humo en la cabeza“, declaró Pinilla.

En la ocasión, Francisco Arrué también se sumó a las palabras de su compañero: “Es un muchacho que tiene grandes condiciones, pero a veces habla de más”.

Arturo Vidal apagó el fuego con bencina

La respuesta desde el camarín albo no se hizo esperar y el propio Arturo Vidal salió en su defensa y a contraatacar al por ese entonces criticado ídolo estudiantil: “Pinilla habla de que los otros equipos se vienen a meter atrás y son los hueones más ratones que hay”.

“Es un payaso. No sabe jugar a la pelota, entra a la cancha a puro hablar. Da rabia todo lo que hace. Se burla y les falta el respeto a todos y eso nunca lo voy a aceptar… Con los gestos que hacía, parecía un verdadero payaso. No sabe jugar a la pelota. Entra a la cancha a puro hablar. Da pena que un jugador así sea ídolo de un equipo“, descargó quien por ese entonces tenía 19 años.

Seguido, también fulminó a Pancho Arrué por sus declaraciones: “No sé, a Arrué no lo conozco”.

Arturo Vidal dando declaraciones tras el polémico Superclásico del 2007.

La sorpresiva amistad entre Vidal y Pinilla

Así terminó el último Superclásico que jugó Arturo Vidal en Colo Colo. Ahora, 17 años después y luego de una exitosa trayectoria en el viejo continente y Sudamérica, el mundialista vuelve a encontrarse con esta rivalidad.

Pese a que es una de las dudas en el equipo que dirige Jorge Almirón, ya que se ha perdido los dos últimos partidos por una contractura en la zona posterior del muslo izquierdo.

Cabe destacar que con el tiempo Vidal y Pinilla limaron asperezas y siendo compañeros en la Selección Chilena se hicieron grandes amigos. Actualmente el ex artillero es uno de los públicos defensores del mediocampista en los medios deportivos.