Colo Colo disputa este domingo 10 de marzo una nueva edición del Superclásico. Los dirigidos por Jorge Almirón reciben a Universidad de Chile y la única duda en el once estelar tiene nombre y apellido: Arturo Vidal.

El King no llega al 100% y a mitad de semana no pudo jugar contra Sportivo Trinidense. Sin embargo, el DT argentino recalcó que sí estará en cancha pero con ciertas condiciones.

“Va a jugar el domingo y luego veremos si aguanta todo el partido o si hay que dosificarlo. Él conoce su cuerpo perfectamente. Por ahora lo tengo considerado para ambos partidos”, aseguró el ex Boca Juniors.

La previa de Arturo Vidal

Con el respaldo de Almirón, el King decidió aprovechar sus horas de descanso para alejar todo tipo de presiones. Primero realizó una transmisión en Twitch donde comentó su ausencia en la Roja y hasta tuvo tiempo para bromear con el Superclásico.

Esto porque su PC empezó a presentar problemas. “¿Quién apagó la luz? Los malos de la U, poh. Me cagaron el computador. No me dejan tranquilo”, lanzó entre risas.

Pero eso no fue todo ya que después apareció en Tiktok probando nuevos filtros. “Mi versión coreana”, agregó en un nuevo video en su cuenta.