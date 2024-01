En Colo Colo dieron por iniciada la pretemporada 2024 con su nuevo entrenador, Jorge Almirón, quien ayer fue presentado en el Estadio Monumental. Pero ahora la dirigencia del Cacique se debe mover con los refuerzos, ya que el cuadro popular es de los pocos equipos que no ha sumado incorporaciones.

Aquello es de preocupación para los hinchas albos y también para los históricos del club, como el caso de Leonel Herrera. Quien fue subcampeón de la Copa Libertadores 1973 atendió el llamado de Bolavip para analizar esta situación.

“Si hay refuerzos o no, todavía no tenemos noticias me da la impresión. En la fecha en que estamos, hay compromisos muy cercanos, entonces que no tengan un plantel más o menos definido, me parece muy raro“, comenzó diciendo.

Seguido, apuntó los puestos donde se debería reforzar el Popular: “Lateral. Los dos laterales, derecho e izquierdo. Arriba en la parte delantera, le faltó gente por las dos orillas, porque no tenía punteros. (Damián) Pizarro por al medio tenía que luchar solo contra el mundo, nunca le llegaban centros como para poder tener una oportunidad de hacer goles. Lo que más sorprende, que Colo Colo toda la vida lo mejor que tuvo fueron laterales y punteros. Lamentablemente ahora no se ve eso”.

Leonel Herrera es una de las leyendas de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Arturo Vidal como refuerzo de Colo Colo

Entre los nombres que el hincha colocolino quiere en este mercado está Arturo Vidal, ídolo y referente de la Selección Chilena, que acaba de terminar contrato con Athletico Paranaense. Pese a aquello, en Blanco y Negro no han acelerado las gestiones.

Mientras que para Herrera, no hay dudas que el King sería un aporte en el Colo Colo 2024: “Sí pues. Es colocolino de toda la vida, todavía está capacitado para seguir jugando, tuvo ofrecimientos de otros clubes grandes. Es porque todavía esta capacitado para eso. Sería un gran refuerzo, una persona que nuevamente podría empezar a llevar mucha gente a los estadios. Bueno, bienvenido sea, ojalá”.

El llamado de Leonel Herrera para traer refuerzos de renombre

En la misma línea, el oriundo de Tierra Amarilla hizo el llamado a la dirigencia de ByN a traer más jugadores de ese nivel: “Mientras no traigan jugadores así, es muy difícil de poder conseguir lo que se consiguió en el año ’91 y lo que estuvimos a punto de conseguir nosotros en el ’73“.

“Y a lo mejor puede ser hasta Alexis (Sánchez) en un añito más, por qué no. El hincha está desilusionado con los dirigentes porque no traen jugadores que realmente sean aporte“, completó.