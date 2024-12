Brayan Cortés ha sido el gran protagonista en el Mercado de Pases de Colo Colo, toda vez que el portero declaró que quiere buscar un nuevo destino, pero mantiene contrato vigente con el Cacique hasta el 31 de diciembre.

La semana pasada, trascendió que Leonel Herrera, histórico finalista de la Copa Libertadores 1973 con los albos, le habría cerrado la puerta de por vida al portero en el Estadio Monumental diciendo que ‘no puede volver nunca más’.

Herrera rectificó dichos sobre Cortés. | Foto: Photosport

En diálogo con Bolavip Chile, el ex jugador del Cacique desmiente de manera tajante sus declaraciones al sitio En Cancha y acusa: “Yo desmentí eso porque no lo dije. Me tergiversaron las cosas de decir que nunca más podía volver a Colo Colo. Inmediatamente desmentí cuando me avisaron, pero lamentablemente no salió para la opinión pública”, dijo.

Herrera insiste que, por su pasado como futbolista, jamás sería capaz de decir lo que el sitio publicó: “Yo dije algunas cosas, pero eso no. Por respeto a los jugadores, yo también fui uno y no soy quién para decir eso. No lo dije”, siguió.

A su vez, comenta sobre el presente de Brayan Cortés: “Si él tiene intención, y me da la impresión de que no la tiene, ya hubiese habido una conversación con Aníbal Mosa. El presidente fue clarito en decir que le daba unos días para pensar”, remató.

El paso de Brayan Cortés en Colo Colo

Brayan Cortés llegó en la temporada 2018 a Colo Colo y desde entonces ha defendido el arco del Cacique en más de 200 oportunidades y cosechando 8 títulos en su palmarés.