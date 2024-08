Emiliano Amor sufrió una grave lesión en su tobillo izquierdo que requirió cirugía en febrero de 2023. El defensor de Colo Colo tuvo un largo camino en su recuperación para poder estar rindiendo hoy a un buen nivel como titular en el equipo de Jorge Almirón que se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores.

El ex Vélez Sarsfield comentó que en los amistosos de fines de la temporada 2023 calibró su margen de falla futbolística y trabajó en disminuir la brecha: “Uno se va viendo, se va anotando en los márgenes de errores que va teniendo e intenta achicarlos”.

También se refirió al aspecto más complicado en su recuperación: “Lo que a mí más me costó el año pasado es el tema del freno y el giro, por el tema del tobillo obviamente. Intenté laburarlo y lo sigo laburando para seguir estando mejor”.

Además, se refirió a su actual momento: “Todo ese proceso que pasé hasta ahora hoy me agarra en unos octavos de final, teniendo que demostrar, teniendo que estar a la altura y todo ese trabajo lo pude plasmar en esos partidos. Por eso siempre digo que todas las cosas que te pasan mal, obviamente algunos días vas a estar cabizbajo, pero tienes que mentalizarte porque va a venir algo mejor”.

Emiliano Amor vive un dulce momento en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Emiliano Amor y su decisión de quedarse en Colo Colo

Pese a los pocos minutos, el zaguero fue firme en sus convicciones y tomó la determinación de no salir del Cacique: “Nunca pensé irme. Mi familia estaba ansiosa que juegue, porque me veía siempre y la tele jugando, lo mismo mis amigos y la gente que me traía las ofertas que me traía las ofertas para irme y tener regularidad, pero siempre les respondí de la misma manera, que me iba a ganar el puesto acá, que estaba bien, feliz acá, que sentía que podía dar más todavía”.

También aseguró que tuvo una charla con el cuerpo técnico que lidera Jorge Almirón, en la cual el DT le dejó las cosas claras y él asumió de buena forma un papel de aportar desde fuera de la cancha en un inicio: “No por algunos partidos, por algunas actuaciones que tuve mal, voy a escaparme por así decirlo. Siempre soy de pensar positivo”.

“Al principio tuvimos una charla con el técnico, que él iba a respetar una dupla de central. Perfectamente lo entendí, apoyé desde afuera, apoyé al cuerpo técnico, siempre siendo positivo. Sabía que las chances se me iban a dar y esas oportunidades las tenía que aprovechar y por suerte las estoy aprovechando”, finalizó.