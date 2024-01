Colo Colo inició la pretemporada en Uruguay. El equipo de Jorge Almirón se trasladó hacia una playa para realizar ejercicios, los cuales estuvieron liderados por el preparador físico, José Altieri.

Emiliano Amor se refirió se refirió a cómo son los entrenamientos de preparación: “Nos sentimos bien. Obviamente todos estamos entrenando en ritmo. Son trabajos duros, intensos. El cuerpo técnico fue claro en lo que quería, así que estamos todos a disposición y predispuestos”.

El defensor central de 28 años aseguró que los entrenamientos que están realizando son exigentes y que serán de ayuda para la temporada que se viene: “Los trabajos en la arena son muy fuertes y duros, pero sirve para sacar ese plus que vamos a necesitar seguramente en todo el año. Estos trabajos también sirven para la mentalidad. Cuando sabes que no puedes más, tienes que dar un plus igual. Sirve para lo físico, pero mucho más para la cabeza”.

Colo Colo jugará en Uruguay ante Rosario Central, Nacional y Liverpool. El zaguero argentino valoró la calidad de los equipos que enfrentarán en los compromisos de preparación.

“Los rivales son todos buenos, de primer nivel. El campeón de Uruguay y uno de los más grandes de Uruguay y un equipo muy importante de Argentina como Rosario Central. Son partidos de nivel, que nos sirven para preparar el primer partido importante (por la Supercopa ante Huachipato)”, aseguró.

Amor se mostró feliz por los encuentros amistosos, pero también por el trabajo que realizarán en Uruguay: “Estamos contentos por los amistosos, pero más contentos por todos estos días que vamos a estar acá armando un grupo y una línea de trabajo”.

Colo Colo realiza su pretemporada en Uruguay (Foto: Colo Colo)

Emiliano Amor destaca que la pretemporada le servirá a Colo Colo para armar grupo

El defensor aseguró que la pretemporada les ayudará para consolidar el grupo y entregó su respaldo al cuerpo técnico que lidera a Jorge Almirón: “El cuerpo técnico fue claro en ciertas cosas. Nos estamos conociendo y toda esta pretemporada acá en Uruguay, donde estamos todos juntos todo el día, nos va a servir mucho para armar el grupo y saber qué camino vamos a seguir. Lo que decida el técnico y su cuerpo técnico, todos vamos a estar empujando”

Amor expresó que este tiempo les servirá para conocerse con el cuerpo técnico y adelantó que en los amistosos irán mejorando progresivamente: “Cuando estás en una pretemporada muchos días, sirve para armar el grupo, conocerse con el nuevo cuerpo técnico, los límites, condiciones, partes tácticas y grupales que quiere el cuerpo técnico y lo que nosotros planteamos. Los amistosos van a ir de menos a más, pero hay que jugar a muerte todos los partidos”.