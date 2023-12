Emiliano Amor fue una de las figuras de Colo Colo en la consagración de la Copa Chile. El defensor argentino de 28 años marcó el tanto del 1-1 parcial en el triunfo por 3-1 de los Albos ante Magallanes en el estadio Tierra de Campeones.

El zaguero tuvo un año difícil, ya que estuvo la mayoría de la temporada fuera tras ser operado en la zona del tobillo izquierdo. Tras superar dificultades, el futbolista vive con emoción la consagración del Cacique en el norte.

“Emocionado, muy contento, porque en lo personal momentos feos, ya lo expliqué, no quiero volver a eso. Solamente quiero agradecer a mi familia que estuvo siempre ahí, a mis amigos, a toda la gente que me apoyó, a todo el club que me apoyó”, dijo en diálogo con TNT Sports.

“Esto lo merecemos porque fue un año duro para todos, un año de muchos cambios, pero salir campeón con este escudo es algo impagable. Toda la mie… que pasamos, lo vale. Todo esto lo vale”, añadió.

El defensor valoró el apoyo de sus cercanos y da vuelta la página respecto al tema de la lesión: “Siempre están ahí, en los momentos de tristeza, en los momentos oscuros siempre estuvieron ahí. Ya está, la lesión ya pasó. Por suerte, todos estos partidos que jugué me sentí bien”.

Emiliano Amor fue clave en el triunfo de Colo Colo en la final de la Copa Chile (Foto: Photosport)

¿Cuántos títulos de Copa Chile tiene Colo Colo?

Colo Colo logró su decimocuarta consagración en la Copa Chile. El Cacique es el equipo más ganador de la competencia, seguido de la Universidad de Chile con 5 títulos y la Universidad Católica con 4.