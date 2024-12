En Colo Colo hubo varias salidas luego de los dos títulos que consiguió el equipo que dirige Jorge Almirón, el Campeonato Nacional y la Supercopa, en lo que fue una extraordinaria temporada 2024.

Uno de los jugadores que dijo adiós al Estadio Monumental fue el defensa argentino Emiliano Amor, quien luego de cuatro campañas con los albos no fue renovado.

Recientemente el zaguero de 29 años dio una entrevista a la revista Velvet, donde volvió a destacar el gran cariño que le demostró el hincha colocolino en su estadía en Macul. Incluso, recordó que un seguidor se tatuó su figura tras anotar el gol del triunfo contra Deportes Melipilla en 2021.

“Es impresionante. El cariño que muestran en la cancha o cuando voy al shopping siempre me sorprende. Especialmente me impacta cómo me recibieron a mí y a mi familia. Ojalá en el futuro podamos regresar“, comenzó diciendo.

“Un señor que se llama Luis se tatuó el festejo de ese gol. Fue un penal importante. Lo celebré levantando los brazos, y él se tatuó esa imagen en su brazo izquierdo. Me impactó mucho que alguien se haga eso por un gol, algo que llevará para toda la vida”, agregó.

Su agradecimiento con Colo Colo

En la instancia, Amor también agradeció al cuadro popular por toda esta etapa, donde consiguieron cuatro títulos juntos.

“Siempre les voy a agradecer estos tres años y ocho meses que he pasado acá. Siempre la gente y los directivos de Colo Colo estuvieron en los mejores momentos, compartiendo conmigo copas, torneos, supercopa, goles, etc. Pero también estuvieron en los malos“, recordó.

“Cuando pasé el tema de lesión, que fue una lesión muy grave, estuvieron todos al lado. Entonces, siempre, de por vida tendré esta gratitud“, completó.

Emiliano Amor consiguió cuatro títulos con Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

El futuro de Emiliano Amor está en la moda

En otra línea, Emiliano Amor se refirió a su nueva actividad fuera del fútbol, que es la moda, mundo al que ha entrado de a poco y ya está trabajando con varias marcas.

Es más, comentó que le gustaría seguir los pasos del inglés David Beckham, quien es el caso más emblemático de los futbolistas que se ha dedicado a ambos rubros. Hoy por hoy empresario y dueño del Inter Miami en la MLS.

“Bueno, sí. Sabemos que el indicado para mirar si quieres estar en estos dos mundos es Beckham. Es impresionante cómo él llevó su marca, cómo llevó su vida también. Sin duda si quieres mirar el mundo de la moda unido al mundo del fútbol, creo que Beckham es el máximo exponente de los futbolistas“, señaló el seleccionado sirio.

Emiliano Amor lanza su carrera de modelo en paralelo al fútbol. (Foto: Instagram)

“Sí, me gustaría. Obviamente no lo tenía pensado. Se fue dando de a poco. Mi señora me fue acomodando algunos factores, como a toda pareja. Creo que ella también es clave en eso”, cerró quien se encuentra sin club.