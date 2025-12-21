Colo Colo cerró el viernes pasado la incorporación de Matías Fernández Cordero para la temporada 2026, jugador proveniente de Independiente del Valle que buscará dejar su huella en el Estadio Monumental.

Los refuerzos para el Cacique en este Mercado de Fichajes, eso sí, no se detendrían en Fernández y esta semana que viene podría haber novedades respecto a jugadores que están sonando con fuerza para llegar al recinto de Pedreros.

Sosa suena con fuerza en Colo Colo. | Foto: Archivo

Según informó el periodista argentino, Nahuel Ferreira, el defensor uruguayo Joaquín Sosa se acerca a pasos agigantados para ser el segundo refuerzo de Colo Colo de cara a una temporada 2026 solo con actividad en el plano local.

“El defensor Joaquín Sosa, de último paso por Independiente de Santa Fe, tiene avanzada su llegada a Colo Colo. A préstamo sin cargo por seis meses, con el dato de que en junio quedaría libre del Bolonia y podrían renegociar su continuidad con él”, informó a través de su cuenta personal de X.

¿Llegará? Lo cierto es que Fernando Ortiz le exigió a la dirigencia de Blanco y Negro reforzar la zaga tras las salidas de Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Sebastián Vegas que no continuarán en el club.

