Una de las figuras de Colo Colo se refirió a las dudas que se han querido instalar desde la U por el clásico del domingo.

Este miércoles hubo conferencia de prensa en Colo Colo previo al clásico contra Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique llega con el título en el bolsillo y ahora solo debe presentarse por cumplir.

Pero en el cuadro popular avisan que no se relajarán y buscarán sumar otra victoria ante los Cruzados, más aún considerando que serán locales el domingo en el Estadio Monumental.

Así declaró esta jornada el defensa Joaquín Sosa, quien indicó cómo están preparando este partido luego de haber conseguido la estrella 35.

“Se prepara como todo clásico, como todo partido que trae ese condimento extra, que son las ganas, la lucha, si no se juega bien hay que meter”, expresó el zaguero uruguayo.

También como defensor, se refirió al enfrentamiento con el goleador del torneo, el delantero y capitán de La Franja: Fernando Zampedri.

“Es un gran delantero obviamente pero no se prepara de manera diferente. A la hora de marcar obviamente hay que tener mucha precaución, a la hora de los centros cerca del área porque es su fuerte”, indicó Sosa.

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En Colo Colo no es tema la pelea del Chile 2

En la instancia, el charrúa fue consultado por la suspicacia que se ha tratado de instalar en las últimas horas en el entorno de Universidad de Chile, pues están disputando el segundo cupo para ir a Copa Libertadores con la UC, por lo que han planteado que los albos podrían dejarse ganar.

Ante aquello, el jugador de 24 años descartó de lleno esta posibilidad y señaló que no están ni ahí con la pelea por el Chile 2 entre sus escoltas.

“A nosotros la verdad que no nos interesa quién va al Chile 2, nosotros el clásico vamos a ir a ganarlo, ahí está en juego el orgullo, está en juego todo. Obviamente que con esta camiseta de local no podemos ver si vamos a salir más o menos o sino la U puede quedar segundo, no tiene sentido. Nosotros vamos a tratar de salir a ganar sin duda, con nuestra gente, y poder regalarles un triunfo”, lanzó.

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“No nos interesa lo que pase con el Chile 2, porque obviamente pudimos salir campeones y clasificar directo”, completó ante cualquier polémica.

Joaquín Sosa en la conferencia de prensa de este miércoles. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es el clásico de Colo Colo vs. U. Católica?

Esta nueva edición del clásico moderno entre Colo Colo y Universidad Católica se disputa este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.