El presidente de Blanco y Negro se la jugó. Para él, Darío Osorio y Christian Bravo tienen las condiciones para llegar a Macul.

La Selección Chilena empató 0-0 ante Colombia en el segundo duelo de la fecha FIFA. El combinado nacional decepcionó en el Estadio Monumental y se quedó con las manos vacías en los compromisos internacionales.

En dicho encuentro, hubo un dueño de casa presente: Aníbal Mosa presenció la igualdad de Chile en el recinto de Macul. Y en la previa, el presidente de Blanco y Negro recibió una perspicaz consulta.

¿Cuál? Qué futbolista de La Roja se llevaría a Colo Colo. El timonel albo sorprendió y se inclinó por dos figuras jóvenes. Una de ellas, está fuera del alcance del elenco popular: el otro está más cercano.

En conversación con Mega en la antesala del partido, el mandamás mencionó a Darío Osorio y Christian Bravo. Tanto el ariete del Crystal Palace como el arquero de Huachipato le llaman la atención.

“Nosotros tenemos a cuatro, hay cuatro de ellos acá. Hay varios más… el chico que viene de Huachipato, Christian (Bravo) y (Darío) Osorio. Hay varios jugadores interesantes”, reflexionó.

Aníbal Mosa quiere a estos dos jugadores de la Selección Chilena en Colo Colo. (Fotos: Photosport – La Roja)

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Aníbal Mosa pide a este DT en la Selección Chilena

Cabe consignar que el dirigente en cuestión también entregó su candidato para asumir en La Roja. Sin tapujos, solicitó el regreso de uno de los emblemáticos entrenadores que pasaron por el país: Marcelo Bielsa.

“Si a mí me preguntan, trataría de ir a seducirlo, porque con él tendríamos todos los estadios llenos, más auspiciadores y tendríamos la posibilidad real de llegar a un Mundial“, indicó.