Sin duda que fue la polémica de la quinta fecha del Campeonato Nacional, la fuerte entrada del defensa Maximiliano Falcón de Colo Colo al juvenil Dixon Pereira de Coquimbo Unido, quien terminó hospitalizado.

Aquello ocurrió ayer (domingo) en el empate sin goles entre el Pirata y el Cacique en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde el debutante de los aurinegros solo estuvo ocho minutos en cancha, tras recibir la infracción del Peluca en medio de la disputa de un balón aéreo.

El canterano del conjunto local debió salir en ambulancia y fue trasladado al Hospital de Coquimbo, donde quedó internado por un neumotórax que le dejó varias lesiones.

Momento en que Maximiliano Falcón le prestó la primera ayuda a Dixon Pereira en el partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Maximiliano Falcón sigue recibiendo nuevos respaldos en Colo Colo

Tras aquello, han sido varios los que han criticado la rústica forma de jugar del futbolista uruguayo, pero también otros han salido en su defensa. Uno de ellos es el exfutbolista y capitán de los albos Gonzalo Fierro, quien en conversación con BOLAVIP opinó lo siguiente.

“Yo fui jugador de fútbol muchos años y en varias oportuniades tuve encontrones de esa magnitud, no tan grave, pero a veces la gente que estpá afuera lo ve de otra manera. No quiero defender a Maximiliano, pero su juego es así, su juego es ir al límite, lo conozco y sé que no es un jugador malintenciado. Mucha gente a lo mejor piensa distinto”, comenzó diciendo.

“Creo que ayer fue una jugada de fútbol, donde los dos van en busca del balón en el juego aéreo. Lamentablemente el chico de Coquimbo saca la peor parte, es una pena. Pero creo que dentro de todo cuando uno juega al límite y todos los balones los va a disputar al cien, a veces te juega una mala pasada. En ese aspecto no hay mala intención de Falcón. Lamentable lo que haya pasado”, agregó.

Gonzalo Fierro puntualiza en la seguidilla de partidos del Cacaique

En la instancia, Fierro también analizó el opaco partido que se vio en la Cuarta Región, donde Colo Colo no pudo romper el cero a cero ante el Barbón.

“Lo que pasa que Coquimbo es un equipo que dentro de todo no demuestra mucho fútbol, es más táctic. El Nano Díaz siempre se ha caracterizado por defender bien los equipos que ha tenido, que no le conviertan goles. Ha tenido buenos partidos, pero no ha demostrado buen fútbol”, indicó.

“Colo Colo venía de una derrota en el Superclásico, venía de pasar en Copa Libertadores, tuvo en seis, siete días, dos partidos muy complicados y difíciles. La cancha tampoco acompaña mucho para hacer un buen fútbol”, exclamó el multicampeón con los albos.