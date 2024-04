En Udinese le mandan una potente advertencia a Damián Pizarro: "No va a llegar a jugar, acá la gente no lo conoce"

Damián Pizarro y Colo Colo pudieron volver a abrazarse en el Campeonato Nacional 2024. El joven delantero albo fue el autor de dos goles en el triunfo por 3 a 1 ante Unión La Calera, partido válido por la fecha 10.

Y es que el futbolista que ya está vendido al Udinese de Italia aprovechó la lesión del paraguayo Guillermo Paiva y fue de la partida ante los Cementeros.

JULIO GUTIÉRREZ ANALIZA EL PRESENTE DE DAMIÁN PIZARRO

Desde Italia, Julio Gutiérrez, ayudante de la Primavera del elenco “Friuli”, conversó con La Tercera sobre lo que será la adaptación de una de las grandes promesas del fútbol chileno en el Viejo Continente.

“A Damián lo conozco por nombre. He visto algunos partidos del Campeonato, pero no lo he seguido mucho. Es un jugador fuerte, una punta central bastante alta, que tiene muchas ganas de poder hacer bien las cosas. Son las referencias que tengo. Uno o dos partidos en el Campeonato Nacional”, arrancó diciendo el ex delantero.

Pizarro celebrando uno de sus tantos ante los caleranos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

A raíz de la falta de finiquito, el ex Unión Española indicó que “es un tema que ya arrastra de hace tiempo por lo que sé. Seguramente es la presión que tiene por haber por el hecho de ser vendido a Italia y que no pueda desbloquearse”.

JULIO GUTIÉRREZ Y EL FUTURO DE DAMIÁN PIZARRO EN UDINESE

Además, tuvo palabras para lo que será el futuro del futbolista de 19 años en el cuadro que marcha en los puestos de descenso de la Serie A de Italia.

“Primero, acá va a hacer un proceso de adaptación. No va a llegar a jugar. Acá hay delanteros que llevan años. Hay un período de adaptación y luego cada jugador se tiene que ir ganando la opción. No sé. Yo soy el ayudante de la Primavera, por la edad podría jugar con nosotros, pero no lo sé. Lo determinará el club y tendrán que hablarlo con el jugador incluso. Lo han hecho muchas veces”, resaltó.

“Acá la gente no conoce a Damián Pizarro, yo lo conozco porque juega en Colo Colo, porque soy chileno y sigo el torneo. Deberá tener mucha paciencia, ambientarse lo más rápido posible. Que sepa que llega a un país distinto. Va a tener que resetear todo lo que ha hecho en Colo Colo. Y no tirarse abajo. Trabajar, trabajar y trabajar”, sentenció.