En Colo Colo hay cierta incertidumbre respecto al futuro del entrenador Fernando Ortiz, quien no ha podido encontrarle la vuelta al equipo en casi seis meses de trabajo, pues llegó como el gran reemplazante de Jorge Almirón en septiembre del 2025.

Pero el técnico argentino no pudo cumplir con el piso mínimo la temporada anterior, que era clasificar a Copa Sudamericana, además que perdió la Supercopa contra Universidad de Chile en su debut.

Ahora, sumó una nueva decepción en la Liga de Primera 2026, pues en el estreno cayó por 3-1 ante Deportes Limache, elenco que se ha convertido en la nueva bestia negra del Cacique.

También se agrega una pretemporada que no salió como esperaba, en la cual no pudo ganar ninguno de sus partidos amistosos en la Serie Río de La Plata, con dos empates y una derrota.

Hasta el momento, el Tano Ortiz ha dirigido 10 partidos oficiales, con cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas, con un rendimiento del 43,3%.

En medio de aquello, los hinchas albos han empezado a pedir su cabeza, mientras que la dirigencia aún le entrega su respaldo al DT de 48 años. Al menos ayer, el presidente Aníbal Mosa salió en su defensa.

“Creo que es demasiado prematuro hacer ese tipo de análisis cuando llevamos una fecha (…) Estamos empeñados en poder darle todas las herramientas que necesita el cuerpo técnico y los jugadores para que esta situación de cierta manera no vuelva a ocurrir“, lanzó el timonel albo.

Pese a aquello, la voz del pueblo colocolino se hace escuchar y a través de una encuesta, que hicimos a través del canal de difusión de WhatsApp de Bolavip dedicado a la cobertura de Colo Colo, el resultado fue más que claro.

En total, votaron cerca de 2 mil personas, donde 1,8 dijeron NO a la continuidad del técnico trasandino (90%). Mientras que solo el 10% confía en que puede sacar el equipo a flote.

Revisa los resultados a continuación:

Resultado de la encuesta en WhatsApp.

