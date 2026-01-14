Colo Colo sigue lidiando con un escenario económico complejo en este comienzo de 2026, situación que obliga a Blanco y Negro a mirar con atención el mercado de fichajes. Aunque las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia ayudaron a aliviar la caja, en el club saben que podrían necesitar otra operación importante para equilibrar las finanzas.

En ese contexto, el nombre de Lucas Cepeda aparece sobre la mesa como una de las piezas con mayor valor de mercado dentro del plantel. Así lo dejó entrever el propio vicepresidente de la concesionaria, Eduardo Loyola, quien acompaña al equipo en su gira por Uruguay y abordó el tema sin rodeos.

En Colo Colo no se cierran en absoluto a dejar partir este mercado a Lucas Cepeda (Foto: Diego Martin/Photosport)

Desde Montevideo, el directivo fue claro en reconocer que en Macul no se cerrarán a escuchar propuestas si estas resultan convenientes tanto para la institución como para el futbolista: “Estamos abiertos a las ofertas que nos haga el mercado… si llega una propuesta interesante y satisfactoria para él y para Colo Colo, obviamente vamos a considerarla”, afirmó.

Cepeda desmiente a Nicolas Peric

Las declaraciones encendieron rápidamente las especulaciones en torno al futuro del extremo, sobre todo después de los dichos del exarquero Nicolás Peric, hoy comentarista, quien aseguró haber conversado con Cepeda y deslizó que el jugador estaría incómodo y con ganas de buscar nuevos rumbos.

Sin embargo, el propio futbolista decidió salir al paso de esas versiones y utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación. Allí fue enfático en señalar: “Jamás he hablado de estar cansado ni de mencionar alguna supuesta oferta. Mi presente es en Colo Colo, me entreno y preparo igual que desde el primer día”.

En el mismo mensaje, Cepeda recalcó que cualquier escenario futuro será manejado por su entorno y el club: “Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa junto al club”, dejando en claro que hoy su cabeza está puesta en el Cacique.

De momento, lo concreto es que no hay ofertas formales sobre la mesa. Existió un sondeo desde el Deportivo Alavés, pero ese interés no pasó a mayores, por lo que Lucas Cepeda continúa siendo considerado una pieza importante dentro del proyecto deportivo de Fernando Ortiz.

DATOS CLAVE

Apertura a una venta: El vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, reconoció desde Uruguay que el club está abierto a escuchar ofertas por Cepeda, siempre que la propuesta sea satisfactoria tanto para la institución (por su valor de mercado) como para el jugador.

Desmentido a Nicolás Peric: Cepeda utilizó sus redes sociales para desmentir tajantemente al comentarista Nicolás Peric, asegurando que jamás ha dicho estar “cansado” o tener ofertas concretas, reafirmando que su presente está 100% en el Cacique.