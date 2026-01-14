El mercado de fichajes vuelve a tensionar a Colo Colo, especialmente cuando se trata de jugadores que han despertado interés y cuya salida se ha ido postergando en el tiempo.

Uno de esos casos es el de Lucas Cepeda, protagonista de rumores y ofertas en las últimas ventanas de transferencias. Sin embargo, la falta de definiciones y las negativas previas habrían generado un desgaste evidente, justo en un momento clave para su proyección deportiva.

Mientras la dirigencia de Blanco y Negro analiza escenarios y condiciones, el entorno del jugador ya percibe que la situación llegó a un punto límite.

Lucas Cepeda mira con especial atención las ofertas que llegan a Colo Colo | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Nicolás Peric revela que Lucas Cepeda tiene nueva oferta para dejar Colo Colo

Fue Nicolás Peric quien en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta terminó por destapar el complejo momento que atraviesa el ex Santiago Wanderers, luego de relatar una conversación privada que sostuvo recientemente con el jugador, dejando al descubierto una oferta concreta sobre la mesa.

“Ayer me encontré con Lucas Cepeda. Le dije ‘bueno, ¿qué pasa?’. Me dijo ‘ya está, estoy cansado. Mira, hay una oferta ahora, ojalá el presi la acepte esta vez’”, confesó el exarquero chileno.

El ahora comentarista deportivo profundizó en el tono de la charla y dejó en evidencia el desgaste que vive el futbolista de 23 años tras las idas y vueltas en las negociaciones: “Yo le dije que ojalá, porque parece cualquier cosa y se nota que no estay… Me dijo que ya está desgastado”.

Finalmente, Peric remató su relato dejando claro que Cepeda siente que este es el momento para dar el paso. “Él también siente que es el momento”, sentenció.

