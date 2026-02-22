Colo Colo no hizo su mejor partido el día de ayer ante O’Higgins en Rancagua, pero bastó para quedarse con los tres puntos y escalar hasta lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 junto a Huachipato y Ñublense.

El Cacique se quedó con el compromiso con un solitario gol de Claudio Aquino en el segundo tiempo y, si bien había anotado el 2-0 mediante Maximiliano Romero, el tanto fue anulado a instancias del VAR.

Curiosamente, el VAR hizo caso omiso en una polémica jugada cuando el partido expiraba: corría el minuto 91 cuando un desborde de Francisco Marchant con posterior centro al área de O’Higgins impacta en la mano de un jugador celeste.

Si bien Marchant hizo un amago a reclamar, la jugada quedó ahí y las repeticiones evidencian que el balón impactó en la mano de un jugador de O’Higgins, lo que al menos era revisable por parte de la terna arbitral.

Para buena suerte de los albos, el no cobro del penal no terminó incidiendo en el resultado y los dirigidos por Fernando Ortiz se llevaron los tres puntos al Estadio Monumental donde ahora esperarán a Universidad de Chile.

En síntesis

Claudio Aquino anotó el gol que dio el triunfo a Colo Colo ante O’Higgins.

El VAR anuló un gol de Maximiliano Romero que habría significado el 2-0 parcial.