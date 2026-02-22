Colo Colo tuvo que ponerse el overol el día de ayer para derrotar a O’Higgins de Rancagua, toda vez que el Cacique superó a los celestes en calidad de visita con un solitario gol de Claudio Aquino en el segundo tiempo.

Fernando Ortiz y sus dirigidos acumulan tres triunfos de manera consecutiva y están en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, pero ahora se viene Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

El que se encargó de anticipar el compromiso mayor del fútbol chileno fue Arturo Vidal, quien una vez finalizado el encuentro habló con los medios y le dejó un claro mensaje al equipo dirigido por Paqui Meneghini.

Colo Colo sufrió para ganarle a O’Higgins. | Foto: Photosport

“Todos sabemos lo lindo que es jugar un clásico, en casa, contra la U. Tenemos días para trabajar, ahora a descansar y mañana empezar a pensar en el partido contra la U, pero este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene”, dijo.

En esa línea, Vidal es claro: “Colo Colo siempre es favorito contra cualquiera que juegue en Chile, pero vamos a tener mucha humildad para seguir trabajando esta semana al máximo, tratar de hacer un mejor partido del que se hizo hoy para poder quedarnos con los tres puntos contra la U”.

Lo cierto es que albos y azules se verán las caras el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental, partido válido por la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y en donde ambos querrán ser protagonistas.

En síntesis

Claudio Aquino anotó el gol del triunfo de Colo Colo ante O’Higgins de visita.

El domingo 1 de marzo se jugará el Superclásico en el Estadio Monumental.