Erick Wiemberg ha vivido un año de buenas y malas con Colo Colo, en donde llegó con la responsabilidad de reemplazar a Gabriel Suazo, pero las lesiones y su nivel no han permitido que sea un fijo para Gustavo Quinteros en el Cacique.

“El año pasado me operé y llegué a Colo Colo recuperado. Lamentablemente con los partidos me desgarré, me llevó más tiempo de recuperación. Creo que voy por buen camino y en alza de mi mejor versión”, dijo a Más Que Fútbol de D Sports.

Wiemberg fue titular ante la UC el miércoles y espera repetir el domingo. | Foto: Photosport

El pasado miércoles por Copa Chile, Wiemberg fue titular y cumplió una buena actuación en un partido que estuvo marcado por las polémicas: “Fue un penal clarísimo ante Católica, queda la espina de que ese penal pudo haber cambiado el partido por completo”, aseguró.

El ex Unión La Calera, incluso, aprovechó el momento para repasar a Universidad Católica y su sistema de juego de cuidar en demasía su arco: “No creo que Católica arriesgue más de lo que ya mostró, muy metidos atrás”.

Gustavo Quinteros y el Cacique se preparan para la final regional de la zona centro norte este domingo, cuando Colo Colo tenga que recibir a Universidad Católica para determinar quién avanza a las semifinales nacionales del certamen.