"Es el colmo": El particular motivo que tiene a Verónica Bianchi absolutamente indignada con Colo Colo

La partida de Damián Pizarro de Colo Colo hacia el fútbol italiano le dejó un gran problema a Jorge Almirón, entrenador de los albos quien deberá resolver qué jugador será el indicado para sumar los minutos Sub 21 que el ahora atacante del Udinese cumplía.

Si bien hay candidatos de sobra como Lucas Soto o Leandro Hernández, lo cierto es que en las últimas horas se especuló con que el Cacique incluso buscaría reforzarse con un jugador Sub 21 para cumplir con esa regla.

Esta situación sacó de quicio a Verónica Bianchi, destacada periodista nacional quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports se mostró indignada ante la posibilidad de que los albos usen un refuerzo en el Sub 21.

Leandro Hernández podría sumar minutos Sub 21 para Colo Colo. | Foto: Photosport

“Es el colmo, pero es la realidad de Colo Colo también. Andan buscando en otros equipos un jugador Sub 21, es el colmo”, dijo la periodista absolutamente indignada por uno de los grandes problemas que asechará al Cacique en este exigente segundo semestre.

Cabe recordar que al Cacique aún le quedan muchos minutos por cumplir en el torneo y Lucas Soto, quien aparecía como una carta fija en los últimos partidos, fue expulsado ante Unión Española y no podrá sumar ante O’Higgins.

Así las cosas, Jorge Almirón deberá elegir con pinzas qué jugador será el encargado de cumplir con la regla de los minutos Sub 21 para que, de esa manera, el Cacique no sufra sanciones económicas o de puntos por no cumplir con el reglamento.

Colo Colo vs. O’Higgins, día y hora por el torneo

Los albos saltan a la cancha del Estadio Monumental este sábado 27 de julio a las 5:30 de la tarde de Chile continental para recibir a O’Higgins de Rancagua, duelo válido por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2024.