Colo Colo luchó con firmeza en el Estadio Maracaná ante el último campeón de la Copa Libertadores, pero finalmente se terminó devolviendo al país con las manos vacías y sin puntos en los bolsillos.

Pese a la caída, varios jugadores del Cacique hablaron tras la caída y hay un consenso en que, si bien no se lograron puntos, quedó un buen sabor de boca por la forma en que se jugó y porque Fluminense no pudo plasmar las claras diferencias entre ambos planteles.

“No concuerdo con los que dicen que Colo Colo hizo un gran partido, desaprovechó una oportunidad contra un equipo muy flojo, que no salió en velocidad, no presionó y fue lento”, analizó Francisco Eguiluz en Todo es Cancha.

Colo Colo cayó por 2-1 ante Fluminense en Brasil. | Foto: Photosport

Para el periodista, lo de ayer bien pudo haber sido una farra del Cacique: “Colo Colo la dejó pasar porque teniendo todo el dominio que tuvo, profundizó poco. Bolados ganó en velocidad, Zavala también. Por otro lado, Carlos Palacios no apareció en el partido, absolutamente borrado”., sumó.

“Ese tipo de situaciones Colo Colo las dejó pasar en una jornada donde con un poco más de atrevimiento se traía los tres puntos. No sé si Fluminense fue confiado o es derechamente malo. Lo vi con Alianza Lima y no era más que esto que mostró”, complementó.

En el cierre, no quiso dejar pasar la oportunidad de repasar a un jugador de Colo Colo tras la lamentable caída ante el Fluminense: “Lo de Damián Pizarro es imperdonable. Paiva le dio una clase de cómo cabecear, que mide menos que Pizarro”, cerró.

Colo Colo ahora piensa en Cobreloa

El Cacique deberá dejar rápidamente en el olvido el partido ante Fluminense y concentrarse de lleno en el partido del próximo lunes 18 de abril, donde a partir de las 8:30 de la noche enfrentará a Cobreloa por la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2024.