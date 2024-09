El ex futbolista asegura que Emiliano Amor está capacitado para reemplazar a Maximiliano Falcón y destaca sus virtudes.

"Es muy relevante": Dante Poli no sufre la ausencia de Maximiliano Falcón y explica qué gana Colo Colo con Emiliano Amor

La mesa está servida esta noche y Colo Colo tendrá que saltar a las 9:30 de la noche a la cancha del Estadio Monumental de Núñez para enfrentar a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega con equipo semi completo, ya que no podrá contar por lesión con Vicente Pizarro y Maximiliano Falcón se perderá el compromiso tras haber visto la cartulina roja en el partido de ida.

Es precisamente la ausencia de Peluca la que fue tema en ESPN Chile, donde Dante Poli destacó las virtudes del uruguayo, pero cree que Emiliano Amor está capacitado para reemplazarlo y aportar con lo suyo.

Amor será de la partida ante River. | Foto: Photosport

“Ante ciertas necesidades del partido, como estar en desventaja y con una obligación, el quedar más expuesto y con el arco más lejos, es Falcón el que da esas garantías. Que no esté presente influye en eso”, dijo.

Por otro lado, asegura que el ex Vélez Sarsfield aporta un ítem clave: “Con Amor gana algo que no es un déficit de Falcón, pero sí lo tiene más desarrollado que es el juego aéreo y en este tipo de partidos es relevante. En ese aspecto entrega una faceta que en general Colo Colo no tenía tan bien cubierto como con Falcón”, siguió.

Lo cierto es que esta noche será Emiliano Amor el encargado de saltar a la cancha junto a Alan Saldivia en la defensa, quienes tendrán que estar atentos a los constantes ataques del cuadro millonario.

¿Qué necesita Colo Colo para pasar a semifinales?

Colo Colo accede a semifinales de Copa Libertadores derrotando a River Plate, mientras que un empate lo lleva a la definición por penales. ¿La derrota? Lo deja automáticamente fuera del máximo torneo continental.