Colo Colo está ad portas de tener su tan ansiado debut en Copa Libertadores. Los dirigidos por Jorge Almirón enfrentarán este jueves a Godoy Cruz, por la fase 2 del torneo de clubes de fútbol más importante de América del Sur.

El plantel del Cacique ya está en Mendoza, Argentina, y durante la noche de este miércoles tuvieron el último “arenganzo” por parte de los miles de hinchas que llegaron hasta suelo argentino.

Los jugadores al ver el gran ambiente que se vivía a las afueras del hotel, salieron para agradecer, grabar videos y tomarse fotografías con los fanáticos.

PERIODISTA ARGENTINO SE ENFURECE CON HINCHAS DE COLO COLO

Sin embargo, no todo fue color de rosas. Y es que lo que más llamó la atención de la prensa argentina fue la basura que dejaron los simpatizantes del Popular, lo que generó indignación en algunos periodistas trasandinos.

Fernando Hidalgo, conductor del Noticiero Nueve de Canal 9 Televida Mendoza, se mostró bastante furioso por esta llamativa situación.

“No han sido muy limpios. Es una asquerosidad como han dejado la calle y el andén del metro tranvía. Ahí lo estoy viendo, es tremendo”, lanzó de entrada.

Miles de hinchas del Cacique llegaron a apoyar al club de sus amores en Argentina | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Discúlpame la discreción, pero cuando veía el plano que habíamos conformado y veía la cantidad de mugre en la calle me quedé asombrado. Se me sale la chaveta, porque no comprendo cómo se puede ensuciar así deliberadamente las calles”, remató.

Día y hora para Colo Colo vs. Godoy Cruz

Esta noche a las 21:30 horas, el balón comenzará a rodar en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde Colo Colo enfrentará a Godoy Cruz por la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.