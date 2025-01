Colo Colo arranca de manera oficial la pretemporada en el día de hoy, donde el equipo dirigido por Jorge Almirón viajará a La Serena para iniciar los trabajos de cara a un exigente 2025 que estará marcado por el centenario y la participación en Copa Libertadores de América.

En esa línea, uno de los jugadores que está llamado a ‘romperla’ en Macul esta temporada es Javier Correa, delantero que dejó excelentes sensaciones en la segunda mitad del año donde Colo Colo terminó consagrándose campeón del torneo nacional.

Lucas Barrios le pone fichas a Correa en Colo Colo. | Foto: Photosport

“No es fácil encontrar un nueve. A veces la inversión tiene que ser grande y la hizo con Correa. Me tocó serlo por varios años, luego llegó Esteban y lo hizo muy bien, es una leyenda del club, aunque no es un nueve tradicional, porque podía jugar más de afuera”, analizó el ex delantero Lucas Barrios en diálogo con El Deportivo del diario La Tercera.

La ‘pantera’ le da la bendición a Javier Correa: “Colo Colo tradicionalmente ha tenido buenos delanteros y esperemos que pueda conseguir ese nueve. Correa ha hecho goles muy importantes, también. Esperemos que pueda destaparse”, dijo.

“Es un jugador que ha jugado en muchos lugares y ha convencido no solo en Argentina, sino que en otros lugares. Ojalá que lo pueda hacer acá también y pueda tener un gran año con Colo Colo”, complementó en el cierre.

Los números de Javier Correa en Colo Colo

Javier Correa disputó 16 partidos entre Copa Chile, Copa Libertadores de América, Supercopa y Campeonato Nacional, anotando 5 goles que fueron claves para la consagración alba en el torneo.