Maximiliano Falcón alzó la voz tras el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante la UniversidadCatólica por la Copa Chile. El Peluca reclamó que otra vez le pusieron amarilla sin merecerlo tras un diálogo con Alexander Aravena

“Yo voy a Aravena, le digo que no sea boludo, que lo va a expulsar, porque lo empujó fuera de la cancha y él en el enojón del momento, me empujó, como que no quiso que yo le hablara. Va y me amonesta. Por eso es mi calentura, porque no puedo estar cerca de la jugada, no puedo marcar a un rival como la vez pasada que me sacó amarilla Gilabert sin haberlo tocado”, lanzó el zaguero uruguayo de los Albos.

“Cambié mucho, no protesto de forma descarada como lo hacía antes, asumí mi responsabildiad antes cuando me echaron, uno siempre ve la manera de crecer, pero ya basta. Hay que ser un poco más honestos como lo estoy siendo yo hoy en día”, agregó.

“Trato de jugarme todos los duelos de manera legal, cuando me echan por una patada sé que no es de mala leche, pido disculpas enseguida si me equivoco, pero ya cansa. Son tres años que estoy acá, llega un momento que amarilla por todo, ya no puedo estar ningún lado porque piensan que estoy peleando. Quería aclarar eso porque me pasó en la situación, porque con el Mono no hubo nada, es un gran chico. Quería aclarar eso es muy consecutivo, el perjudicado soy. No me gusta hablar de esto, porque me terminan suspendiendo a mí, pero creo que tiene que haber un criterio de la otra parte también”, finalizó.

Verónica Bianchi critica a Maximiliano Falcón y Florencia Pouso reacciona

Ante esto Verónica Bianchi lanzó una crítica al defensor. “Es algo que él mismo creó, él armó ese personaje, tiene que hacerse cargo”, expresó la periodista en el programa Todos Somos Técnicos.

“Él tiene la intención de cambiar la imagen que él mismo creó durante mucho tiempo”, agregó. La profesional de las comunicaciones se refirió a lo que considera que creó el ex Rentistas en su paso por el fútbol chileno. “Una imagen polémica, una imagen exagerada”.

Además comparó al Peluca con un famoso jugador. “Por mucho tiempo Falcón fue el Neymar del fútbol chileno(…) Esa intención que tiene de cambiar yo creo es más una petición de Quinteros que la intención propia“.

Esta crítica de Bianchi no agradó nada a la esposa de Maximiliano Falcón, Florencia Pouso. “¿Se creó un personaje y se la tiene que aguantar? Que poco profesionalismo de algunos/as periodistas. Bien parado o en la lona, siempre hay que ser buena persona”, escribió a través de sus historias de Instagram.