Colo Colo está en a búsqueda de un lateral derecho para su plantel y el hombre elegido es Mauricio Isla, histórico bicampeón de América con La Roja quien no ve con malos ojos desembarcar en el Estadio Monumental.

En el día de ayer, el representante del jugador habló con el diario AS y reveló que efectivamente el Cacique hizo una ofertan para quedarse con los servicios del ex Udinese y Juventus, pero esta no cumplió las expectativas que pretendían.

Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile quien cubre la actualidad del Cacique, habló en el medio previamente mencionado y destapó con lujo de detalles el por qué tambalea el fichaje del ‘Huaso’ en los albos.

Colo Colo tiene que mejorar la puntería si quiere a Mauricio Isla. | Foto: Photosport

“La propuesta que le hizo Colo Colo con las pretensiones de Isla, hoy están bien lejos. Es insuficiente”, fueron las palabras con las que abrió por la teleserie de invierno en el Mercado de Pases albo.

Bajo esa misma línea, el comunicador complementó diciendo que “Hay que ver cómo se van dando las negociaciones y si se logran acercar, pero está ahí, trabado principalmente por el tema económico”.

¿Llegará Mauricio Isla al Cacique? De momento, pareciera que todo se complicó, pero los albos aún tienen una chance para mejorar la oferta y poder convencer al jugador para vestirse de blanco el segundo semestre.

Colo Colo vs. Deportes Santa Cruz, día y hora

Este sábado 13 de julio a las 5:30 de la tarde de Chile continental, el Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental para tratar de cerrar a su favor la semifinal de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024.